El Borbolla se impuso ayer al Rochapea por 5-0, una victoria que no obstante se vio empañada por el triunfo del Las Rozas por 4-3 frente al Alcorcón. Las cuentas para el ascenso de las coruñesas, que tenían puesta en la OK Plata sus esperanzas para regresar a la OK Liga, se complican. Matemáticamente todavía es posible, pero ahora es el conjunto madrileño el que depende de sí mismo ya que si la próxima semana gana al Rochapea lo tendrá hecho, sin tener que esperar a jugárselo todo en una última jornada que precisamente depara un duelo entre el Borbolla y el Las Rozas.

El conjunto de Monte Alto salió ayer a hacer su trabajo ante un equipo navarro que ha demostrado su cualidad de pelón en esta categoría, aunque quizás un peldaño por debajo de los gallegos y madrileños. Antía Rivadas con dos goles abrió el marcador en la primera parte y Lucía Castro, Lucía Yáñez y Valentina de Girolamo sentenciaron en la segunda. Al Borbolla, al que le quedan dos partidos —Liceo y Las Rozas— es cuarto con 19 puntos por los 20 del Alcorcón, al que solo le resta uno, y por los 23 del Las Rozas. El Liceo, ya ascendido, sigue líder con 26.