Los dos títulos de esta temporada del Palau Plegamans, la OK Liga femenina y la Liga Europea, ambas ganadas en el último mes, convierten el equipo dirigido por Iván Jarquierz en el favorito. Sería un triplete histórico, pero el nivel del hockey sobre patines femenino español hace que cada competición sea un escenario nuevo, con un abanico amplio de aspirantes, entre los que hay que destacar al Telecable Gijón, al Manlleu y al Voltregá. Los cuatro, sin ir más lejos, fueron los semifinales de la competición continental la semana pasada. Con una igualdad máxima, sin un resultado claro, sobre la pista del Palacio de los Deportes de Riazor estarán prácticamente todas las mejores jugadoras del mundo. En eso sí que Portugal todavía no ha arrasado con todo. Las mejores están aquí. Y esta será una oportunidad única para disfrutar de ellas.

El Palau es uno de los ejemplos. Laura Puigdueta, Berta Busquets, Laura Vicente, Aina Florenza, pichichi de la liga con 52 goles... media selección española campeona del mundo en sus filas. El camino para ellas empieza mañana (18.00 horas) contra el Bigues i Riells, que si bien no ha sido su mejor temporada, tiene argumentos para poner en un aprieto si hay relajación o resaca de la celebración continental.

El Voltregá también viene de disputar la final europea. En un equipo con tanta veteranía, este tiempo de competiciones le viene como anillo al dedo. Las blanquiazules, dirigidas por Mia Ordeig, tienen una motivación extra. Despedir a la altura a dos de los iconos del stick nacional, la portera Teresa Bernadas y, sobre todo, la capitana Motxa Barceló, toda una leyenda del hockey femenino en general y del conjunto de Sant Hipolit en particular. El Sant Cugat y será su rival hoy (10.30 horas) en la apertura de la Copa.

El subcampeón de la OK Liga femenina fue el Manlleu, el año pasado el gran dominador y que este tuvo que ceder el cetro al Palau. Pero es otro equipo que destila talento por todos sus poros y con nombres de los grandes, en especial los de Anna Casarramona y María Díez, conocida como Peke. El Telecable Gijón no ha llegado a la final ni de la OK Liga ni de la Liga Europea, en ambas a las puertas, y tampoco se clasificó como cabeza de serie. Pero es el Telecable. Y el vigente campeón. Y siempre hay que tenerle en cuenta porque solo hay que mirar su plantilla para entenderlo: Sara Lolo, Marta Piquero, Sara Roces y la coruñesa María Sanjurjo.

Los dos protagonizarán hoy uno de los duelos estelares de la tarde (18.00 horas). Será la repetición de unas muy igualadas semifinales de la liga que cayeron del lado catalán, pero con un pronóstico incierto. Es el ejemplo del espectáculo que aguarda en el Palacio. Para sentarse y disfrutar.