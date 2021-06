El Viaxes Amarelle ya conoce cuál será su camino para seguir un año más en Primera División, que pasa por Elche el próximo sábado a las 18.30 horas y con el local Juventud de Elche como rival. El equipo coruñés evitó el descenso directo, pero no pudo lograr la salvación sin evitar el play out. Después de la incertidumbre, porque a menos de una semana para su celebración no se conocía ni el lugar, ni la fecha ni el formato de cómo sería esta promoción, lo que provocó que el club emitiera un comunicado exigiendo respeto, finalmente la Federación hizo público ayer tanto que el pabellón Esperanza Lag de Elche acogería los dos partidos de promoción como el calendario. Los dos encuentros se disputarán el sábado, el primero enfrentará al Penya Esplugues contra el Colmenarejo a las 16.00 horas mientras que para el segundo turno queda el duelo entre las coruñesas y las anfitrionas. Ambos se podrán seguir en directo a través de los canales de la RFEF.