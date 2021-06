El Club Halterofilia Coruña se refrendó el pasado fin de semana en Molins del Rey (Barcelona) con 19 medallas en el Campeonato de España absoluto en el que destacaron Michael Otero (55 kilos), Irene Martínez (59 kilos), Martín Liste (96 kilos) e Irene Blanco (87 kilos). Los cuatro revalidaron los títulos de campeones de España que ya habían conseguido el pasado mes de diciembre en A Coruña. Y además, Blanco logró unas marcas —97 en arrancada, 116 en dos tiempos y 213 en total olímpico— que, de haber sido seleccionada para el Mundial júnior de hace unas semanas en Tashkent (Uzbekistán), se hubiese proclamado subcampeona. La coruñesa, pese a sus posibilidades de subir al podio, no fue seleccionada por el comité técnico de la Federación Española porque no había realizado la mínima, pero sí llevó a otros dos deportistas que se quedaron muy lejos de las medallas. Reivindicación de la que fue triple campeona del mundo sub 17 en el año 2019.

En el caso de Michael Otero, era su séptimo nacional consecutivo. El pupilo de Ferenc Szabo realizó unas marcas de 90 kilos en arrancada, 120 en dos tiempos y 210 en total olímpicos, para colgarse el oro en las tres modalidades. También firmó el triplete Martín Liste en la categoría de más de 96 kilos. El deportista de Tordoia se fue hasta los 140 kilos en arrancada y a los 190 en dos tiempos, para 310 en total olímpico. Doblete coruñés porque en segunda posición de este peso se clasificó su compañero David Mata, con 130 (plata), 152 (bronce) y 281 (plata) respectivamente. Por último, Irene Martínez continúa en un buen momento y 90 kilos en arrancada, 101 en dos tiempos y 191 de total olímpico se colgó un oro, una plata y un oro respectivamente, con la segunda mejor marca de todo el campeonato. También subió al podio Víctor Castro, otro clásico en las citas nacionales. En 67 kilos, el coruñés fue triple subcampeón con 134 kilos en arrancada, 145 en dos tiempos y 279 en total olímpico. La última medalla la consiguió Jacobo Montero, bronce en arrancada de 89 kilos con un levantamiento de 126.

Por el CH Coruña también participaron en el Nacional, con más de 200 deportistas, lo que obligó a dividir la competición entre el sábado y el domingo, Noelia García, Ruth Fuentefría, Alejandro Méndez, Carlos Castro, Alberto Pensado y Vega García, además de Tania Pose, del Sulyos. En total, se batieron diez récords gallegos en la competición: 4 Irene Blanco; 3 Ruth Fuentefría; 2 Noelia García y 1 Carlos Castro.