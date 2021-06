El presidente del Leyma Básquet Coruña, Roberto Cibeira, anunció ayer la renovación por una temporada del técnico naranja, Sergio García, que de esta forma seguirá al menos una tercera campaña al frente del equipo. “Estoy muy contento y muy agradecido por la confianza del club en mi trabajo. Tanto para mí como para mi familia es una situación ideal estar aquí”, señaló el vasco en una rueda de prensa conjunta para analizar la pasada temporada, según apuntó Cibeira “la mejor de la historia” del club al alcanzar el tercer puesto final en la LEB Oro. Presidente y entrenador también hablaron del futuro inmediato, todavía con muchas incógnitas, pero que pasa por hacer todo lo posible por armar de nuevo un equipo que vuelva a ser “competitivo todos los partidos”.

La confección de la plantilla dependerá de las previsiones económicas. Leyma seguirá como principal patrocinador pero el club está pendiente de cerrar un patrocinio de la Diputación de A Coruña que por cuestiones burocráticas no acaba de cristalizar, y del que también depende que el actual ejercicio se cierre o no con pequeñas pérdidas, en cualquier caso no alarmantes, según Cibeira: “No es un drama”.

Belemene, Thiam y Björnsson son los tres únicos jugadores de la pasada temporada con cláusulas que permiten al club renovarlos, pero todas las decisiones están a expensas del balance económico de este año y de las previsiones para el próximo. Salvo esos tres, los demás son libres para negociar su futuro con otros clubes, así que renovar a los que más destacaron “no va a ser fácil”, reconoció Sergio García. El club lanzará esta semana la nueva campaña de abonados para hacer una primera estimación de lo que podrá ingresar por ese concepto.

Arranca la campaña de abonados

El Leyma abrirá esta semana la campaña de abonados para la temporada 2021-22, que presentará importantes novedades para facilitar a todos los aficionados que puedan asistir a los encuentros que el equipo naranja juegue en el Palacio de los Deportes de Riazor la próxima campaña. En principio, la idea es que el Leyma vuelva a competir los domingos como local. Esta semana arranca la campaña con la posibilidad de pagar un primer plazo del abono —40 euros los mayores de 25 años y 15 euros los menores— para reservarlo y de esa manera beneficiarse de ventajas como descuentos en el total del importe o la prioridad en la asignación de butacas disponibles. En caso de que por las limitaciones de aforo el número de reservas supere a los asientos autorizados, el club devolverá ese primer pago a quien corresponda. Entre las novedades de esta campaña figuran tres modalidades de abonos: federado, destinado a todos los niños que jueguen al baloncesto en cualquier club federado; familiar, con descuentos de hasta el 35% a partir del tercer miembro, incluyendo también a los abuelos; y desempleado, para que la crisis económica derivada de la pandemia no impida a nadie que lo desee asistir a los partidos del Leyma. El club coruñés también está pendiente de si el filial del Barça compite finalmente en LEB Oro para saber el sistema de competición, con 18 equipos o bien con 19, que obligaría a hacer dos grupos. Lo que es seguro es que la próxima campaña habrá dos ascensos a ACB, en vez de uno solo como en el curso actual.