El Compañía de María seguirá teniendo un equipo en la OK Plata, segunda categoría nacional, gracias al ascenso conseguido por su filial, que con su victoria por 3-2 frente al Rochapea en la cancha de Elviña certificó su primera posición en la OK Bronce. La ciudad, por lo tanto, mantendrá cinco equipos en la elite, tres del Liceo (OK Liga masculina, OK Liga femenina y OK Plata), uno del Dominicos y el de Compañía.

A los colegiales solo les valía ganar en su duelo con el Rochapea. A pesar de haber ganado doce de sus trece partidos previos, llegaban a la última jornada con la presión del todo o nada. Y cuando solo iban cuatro minutos de encuentro se vieron por detrás en el marcador por el gol inicial de los navarros, que se adelantaron por medio de Jofre. Reaccionaron bien los coruñeses, que empataron al minuto siguiente con un tanto de Sergio Castellanos. A continuación, Álvaro Lamelo pudo haber dado la vuelta al resultado, pero su tiro de penalti se estrelló contra el palo.

Al descanso, el empate solo beneficiaba a los visitantes. Así que al Compañía no le quedó otra que dar un paso al frente. Tomás Villares puso por fin por delante a los locales y le mismo jugador amplió la distancia con una falta directa muy bien ejecutada tras una azul vista por el rival. También a bola paraa pudo llegar la sentencia. Otra azul puso a Santi Miguélez en el punto de la directa. Falló y del posible 4-1 se pasó al 3-2 con un penalto transformado por Ridruejo. Quedaban diez minutos eternos. Y los coruñeses supieron sufrir para volver a ser de OK Plata. 14 partidos. 13 victorias. Incontestable.