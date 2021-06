Paula Otero cumplió ayer con los pronósticos y se proclamó campeona de España júnior de aguas abiertas. La coruñesa venció en los 7,5 kilómetros en el lago de Banyoles (Girona) con una notable autoridad, pues llegó a la meta con más de tres minutos de ventaja con respecto a la segunda clasificada. Con esta medalla de oro, la nadadora del CN Arteixo, que era la favorita, se clasificó para el Campeonato de Europa de esta disciplina, un billete que ya tenía en parte en el bolsillo gracias a su título invernal en la larga distancia. Con 17 años, Otero sigue confirmándose como una de las mejores nadadoras de su generación, las nacidas en el año 2004, y apunta un nuevo éxito en un ya dilatado palmarés.

La prueba no tuvo emoción porque el dominio de Paula Otero fue indiscutible. Ángela Martínez, con la que también se enfrenta en la piscina, se presentaba como su máxima rival. Pero la valenciana no fue capaz de seguir el ritmo de la coruñesa, que entró en meta completamente sola, sin oposición. Su tiempo, de 1 hora, 27 minutos y 8 segundos, no solo fue tres minutos mejor que el de la propia Martínez, que se colgó la plata con 1.30.27, sino que además le hubiese servido para ser segunda en la prueba masculina. Solo Carlos Garrach, ganador con 1.25.28, realizó mejor crono que ella. El segundo, el belga Alexander van Ermen, ya se fue a 1.27.45. El podio femenino lo completó la también valenciana Sara Mico (1.32.30). En esta categoría, la júnior 1, también participó otro coruñés, Santiago Avilés, del Club del Mar, que quedó en el puesto 31. Sus compañeras Ana Veiga y Nerea Alvite fueron 15 y 16 en los 5 kilómetros femeninos absolutos.

De Roma a París

El verano será intenso para Paula Otero, que del 22 al 25 de julio afrontará el Campeonato de Europa de aguas abiertas en París (Francia), pero antes disputará en Roma (Italia) del 6 al 11 del mismo mes el Campeonato de Europa júnior de piscina. Paula Otero consiguió la mínima en 400, 800 y 1.500 metros y es probable que también participe en los relevos de 200 libres ya que tiene la mejor marca entre las españolas. En agosto hay Campeonato del Mundo tanto de aguas abiertas como de piscina, cuya selección todavía no ha sido certificada.