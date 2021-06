El Liceo se impuso ayer por 7-0 al Raspeig para terminar la OK Plata femenina con victoria y en primera posición. Con el ascenso ya conseguido desde hace semanas, las verdiblancas querían despedirse con un triunfo que además les sirviera para anotarse el título. Los goles de Naiara Vaamonde (3), Alejandra Martín (2), Lucía Paz y Cristina Diz sirvieron para certificar la superioridad de las coruñesas, que ayer jugaron en la pista de Monte Alto, feudo habitual de uno de sus rivales, el Borbolla, que puso punto y final a la competición en Madrid con derrota por 4-1 contra el Las Rozas, segundo y el otro equipo que consiguió el ascenso a la OK Liga.

Era el objetivo del Borbolla, que después de una temporada en la máxima categoría en la que, pese a haber dado la cara, no pudo conseguir la permanencia, pretendía asentar el proyecto en la elite a través del ascenso desde la OK Plata. Ahora el Las Rozas puede convertirse en juez porque logró billete para la OK Liga, donde ya milita su primer equipo. En estos casos, el club suele vender la plaza al mejor postor. Uno puede ser el equipo coruñés, aunque también están interesados otros como el Alcorcón, en el mismo caso, que perdió la categoría y no pudo ascender.