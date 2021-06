Los lanzamientos volvieron a ser el faro del atletismo coruñés en el Campeonato de España absoluto que se disputó durante el fin de semana en Getafe. La única medalla, un bronce, llegó desde este sector y con protagonismo de una de las que nunca falla: Carmen Sánchez. La jabalinista asturiana, asentada en A Coruña, donde se ejercita a las órdenes de Necho Fernández —que también se llevó la medalla, en este campeonato se premió también a los entrenadores—, se colgó el bronce, un metal más para un palmarés que desde que se integró en la Escuela herculina, a pesar de todos los problemas para entrenar, no ha dejado de crecer. Otro de los grandes nombres locales, Mauro Triana, en su caso en la velocidad, no tuvo su mejor campeonato, culminado por una descalificación en el relevo de 4x100 metros con el Playas de Castellón que le privó del oro.

Carmen Sánchez mandó la jabalina a 47,87 metros en su primer lanzamiento. Después, acumuló un nulo tras otro, cinco seguidos, lo que le impidió mejorar y aspirar a escalar algún puesto en el podio. El oro se lo llevó, una vez más, Arantza Moreno con una enorme superioridad (57,78) mientras que la plata correspondió a Claudia Conte con su mejor marca personal (49,89 metros). Fue un gran campeonato para Galicia, con cuatro medallas de oro: Ana Peleteiro (triple salto), Leticia Gil (salto longitud), Belén Toimil (peso) y Adrián Ben (800). En esta distancia, Elian Numa López (Coruña Comarca) rozó la final. El coruñés, no obstante, tendrá en dos semanas su gran cita en el Campeonato de Europa sub 23.