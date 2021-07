La Ufedega (Unión de Federaciones Deportivas Gallegas) firmó un acuerdo con Aminogal (Asociación Abuso y Maltrato Infantil NO. Galicia) para la prevención del abuso sexual infantil en el ámbito deportivo. Su presidenta, Aida Blanco, explica que a través de cursos, como el realizado el pasado martes con 30 participantes, se forma a los entrenadores para que sean capaces de detectar los síntomas de alerta y que conozcan la forma de proceder en estos casos

Un estudio de la Universidad de Vic determinó que al menos un 20% de las mujeres han sufrido abusos en el ámbito deportivo, más de un 10% en el caso de los hombres.

Lo porcentajes son muy altos, más de lo que pensamos. Y hay muchos más de los que se saben. Tenemos que sacarnos la venda de los ojos y ver que esto pasa. Es como en su momento con las mujeres maltratadas. Pero ellas son adultas y con los niños otros tienen que ser su voz.

¿Es un problema que cuesta ver?

Siempre lo decimos. Desde hace años llevamos un programa en los centro escolares que se llama “poñendo os lentes” para formar al profesorado y los educadores, que conozcan la sintomatología y sepan cómo proceder. Ahora hacemos lo mismo con los entrenadores y monitores. Porque el problema con los niños es la falta de notificación. Los niños no lo dicen y si los monitores no lo ven, el problema sigue. Pero eso no significa que no pase. Está en nuestro día a día. Y muchos de los casos no se detectan. La clave es la prevención, también desde el ámbito deportivo.

¿Cuáles son las señales de alerta?

Hay cosas que se ven. Por ejemplo, un niño que siempre ha actuado de forma normal, que de repente está retraído, que no quiere cambiarse delante de sus compañeros en el vestuario, no quiere ducharse, que ningún adulto le toque... O por ejemplo, le va a buscar una persona fuera del ámbito familiar y el niño siempre pone excusas para evitar ir con ella, le preguntas y evita contestar... No hay solo un indicador. Hay sospechas que nos pueden indicar que algo está pasando. Eso cuando el abuso es en casa. Pero también puede ser en el propio ámbito deportivo. Ha habido casos en baloncesto, fútbol, kárate... y todos los que no habrán salido. Depredadores sexuales hay en todos los lados. Y se suele dar el caso de que la figura de autoridad se aprovecha de ese poder para beneficiarse del mismo. Se llama abuso de superioridad, que es un agravante. Decirle al niño que no entra en la convocatoria o un monitor que da masajes a una niña... un simple tocamiento ya es abuso.

¿Es normal que el médico de la selección estadounidense de gimnasia abusara de deportistas durante treinta años?

Pasa muchísimas veces que el abuso se tapa. En este caso, es imposible que nadie hubiese visto o notado nada en tantos años. No se quiso ver ni notificarlo. Todo el mundo miró para otro lado. Eso no puede pasar nunca. La obligación de todo ciudadano es ponerlo en conocimiento de la justicia. Un depredador no se para con un niño o con dos. Solo impedimos que siga notificándolo a las autoridades.

¿Cuáles son los pasos a seguir?

Informar a la unidad de familia de la policía, a la fiscalía o al juzgado de guardia. Y siempre lo digo, notificar no es lo mismo que denunciar. Es notificar una sospecha a quien tiene la potestad para hacer las investigaciones necesarias y tomar medidas. Mientras no se notifique, el menor seguirá en peligro. Si la sospecha se confirma, son las propias autoridades las que presentarán la denuncia.

¿Y si es el padre el que detecta algo en el ámbito deportivo?

Los padres tienen que denunciar para proteger a su hijo, pero también a muchos más.

¿También hay trabajo de prevención con los propios niños?

Es otra de las campañas. Con un muñeco se les explica lo que está bien y lo que está mal. Porque hay niños que viven el abuso desde que tienen uso de razón y lo tienen normalizado. Y les enseñas a diferenciar para que ellos pongan los límites a su propio cuerpo.

¿Ha sido buena la respuesta?

La respuesta está siendo buena y ahora esperamos que la colaboración empiece a fructificar. El deporte es muy importante porque está en contacto con muchísimos niños.