“Se acuerda archivar todos los procedimientos ordinarios incoados en el punto B del Acta de este Comité de fecha 23 de junio de 2021, sin imponer sanción a la Federación Gallega de Rugby ni al delegado de campo, D. Jesús Collar Urquijo, por los motivos referidos en el Fundamento Único”. Con esta resolución, la Federación Española de Rugby rectificaba y finalmente dejaba sin sanción al delegado del CRAT, un conflicto abierto la semana pasada, cuando en el informe sobre la Copa de la Reina de seven, que se disputó hace quince días en A Coruña, se proponía su inhabilitación durante cuatro años por una serie de irregularidades como que el cronómetro no estaba visible, que no se había identificado o que las jugadoras se salían de la zona de seguridad. “Tengo la conciencia muy tranquila”, decía entonces el conocido como Sultán, a sus 62 años una institución del rugby local. El castigo parecía totalmente desproporcionado y finalmente se impuso el sentido común.

Campeonato de España

La temporada de rugby no terminó y el sábado se disputará el Campeonato de España de seven de selecciones. Galicia participará con nueve jugadoras del CRAT: Judith Hernández, Elsa Porto, Alicia San Martín, Masie James, Maitane Buján, Ana Iglesias, Tania Martínez, Paula Medín y Claudia Barrio.