Arropado por directivos, entrenadores y compañeros, Álex Rodríguez por fin se puso la camiseta verdiblanca del Liceo y fue presentado, en la sede de HockeyGlobal, como jugador del equipo coruñés para las dos próximas temporadas. El delantero de 27 años fue con el Reus el pichichi de la OK Liga que acaba de terminar con 52 goles. Ahora llega a A Coruña, dice, como el mejor destino para dar un paso adelante en su carrera y luchar por todos los títulos.

Relacionadas El Liceo confirma el fichaje de Álex Rodríguez

¿Qué tal le sienta el verde?

Muy bien. Estoy muy feliz, ya tenía ganas de poder empezar esta etapa, de venir a A Coruña y empezar a jugar con el Liceo. Después de tantos meses por fin puedo decir que el año que viene jugaré aquí y que vamos a disfrutar. Estoy con muchas ganas de empezar a trabajar con este magnífico grupo e intentar ganar los máximos títulos posibles.

¿Qué fue lo que más le influyó para decidirse a fichar por el Liceo?

El Liceo todos sabemos lo que es como equipo. Tenía ganas de cambiar de aires, de dar un paso adelante en mi carrera deportiva y creía que el Liceo era el mejor sitio a donde ir. Vengo aquí a competir, a luchar y a poner mi granito de arena a este equipo, que creo que es un equipazo.

¿Cuánto tuvo que ver en su decisión su hermano Dani —jugador del Taradell—?

Con mi hermano hablo muchas veces sobre mi futuro en el hockey. Y cuando salió la opción, los dos no tuvimos ninguna duda de que era el sitio ideal para continuar creciendo y para poder disfrutar un montón de este deporte. Teníamos claro que teníamos que venir para aquí.

¿No dirá, como los futbolistas cuando llegan a un equipo nuevo, que siempre ha soñado con jugar en el Liceo?

Sonará a tópico, pero es que mi padre era gallego y su equipo era más el Liceo que el Voltregá. La verdad es que es un club que a mi familia siempre le ha caído bien y siempre lo veíamos como un grande, que es lo que es. Así que por fin vamos a poder compartir muchos momentos juntos.

El listón está alto. Por sus 52 goles y por el título de la Copa del Rey del Liceo.

Yo creo que a nivel personal ha sido mi mejor temporada en el mundo del hockey sobre patines y creo que el Liceo también ha hecho un temporadón. Vamos a ver si entre los dos podemos mejorar lo del año anterior. La verdad es que evidentemente me interesan más los títulos de equipo que los individuales, así que voy a competir para ver si somos capaces de ganar los colectivos.

¿Le dio envidia ver al Liceo ganar la Copa en A Coruña?

Yo estaba muy contento por ellos, pero claro, la quería ganar yo. Pero es un plus añadido para venir aquí, saber que este equipo tiene la capacidad de ganar un título, que es a lo que vengo.

¿Conoce ya a algunos de los que serán sus compañeros?

A muchos del equipo ya los conocía. A César (Carballeira), por ejemplo, lo conozco desde pequeño y después estuvimos dos años juntos en el Reus. Con Dava (Torres) estuve en la selección española sub 20, a Carles y Marc (Grau) también los conozco... creo que con muchos tengo buen feeling. Con ganas ya de conocer a todos y de empezar a trabajar con este grupo para competir al máximo.

¿Y al entrenador?

Con Juan (Copa) he hablado muchas veces. Creo que tiene muchas cosas que aportarme a nivel personal. Y por eso fue también la decisión de venir aquí, para tener a un entrenador como él. A ver si me pongo ya en sus manos.

Hace años Juan Copa ya decía que la diferencia en el mercado la marcaría el que consiguiera hacerse con el fichaje de Álex Rodríguez,

No sé si tan heavy o no. Pero creo que tanto el Liceo como yo podemos hacer un buen tándem. Tengo muchas ganas de empezar, de disputar los partidos y de disfrutar.

¿Encaja en sus sistemas?

Creo que me va perfecto, que me puedo adaptar muy bien a la manera que tiene de trabajar Juan (Copa). Es otra de las cosas por las que no dudé de venir aquí. Puedo aportar muchas cosas, pero también puedo aprender muchas otras. No va a ser ningún problema.