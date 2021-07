Gaizka Maiza es la quinta baja confirmada del Leyma Coruña para la próxima temporada. El propio jugador lo hacía público ayer en sus redes sociales, poco antes de que el Melilla anunciara su fichaje como director de juego. “Han sido dos temporadas muy bonitas donde he aprendido muchas cosas. La primera se terminó por el COVID. En la segunda tuvimos la oportunidad de hacer algo bonito pero se nos escapó la opción al final de los play offs”, escribió el base vasco. “He estado con un grupo de personas que me han hecho sentir como en casa durante mi estancia. Gracias al staff técnico y médico, directivos, afición y compañeros de equipo por estar siempre ahí. Aunque nuestros caminos se separan, todo lo que me habéis dado se viene conmigo”, apuntó.

Maiza defenderá los colores del Melilla, igual que el pívot Mouha Barro. Otras de las bajas son las de Arnar Björnsson y Romaric Belemene, con los que el club ejerció el derecho a la desvinculación, y Taiwo Badmus, camino de Islandia. El que seguirá será Abdou Thiam, aunque su destino será salir cedido.