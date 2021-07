Zaida Velo no entiende eso de “hoy no voy a entrenar que mañana tengo examen”. Ella demuestra que organizándose, el tiempo llega para todo. Incluso para ser excelente en una cosa y en otra. En el Club Taekwondo Sada-Alda Hotels y el IES Isaac Díaz Pardo se reparten el orgullo a la par. Esta sadense es una de las mejores deportistas españolas en la modalidad de freestyle. Y este curso recibió el premio final de bachillerato como uno de los mejores expedientes de Galicia, un 10 en todas las asignaturas y un 13,24 en la selectividad. Deporte y estudios no son incompatibles, excluyentes entre sí, sino todo lo contrario. Se complementan. “Cuando entrenas, desconectas. Y además, tengo comprobado que es más rentable que estar cuatro horas seguidas estudiando. Si vas a entrenar, vuelves y te pone a tope a estudiar, aprovechas más el tiempo”, indica.

Aunque sí reconoce que este año priorizó los estudios y que las dos semanas previas a la ABAU paralizó todas sus otras actividades, dice que el deporte le aporta el equilibrio. Descubrió el taekwondo con 12 años. “Al principio me da un poco de miedo, pensaba que nunca iba a ser capaz de hacer esas cosas que veía, me parecía imposible”, reconoce. Y siete años después ya ha sido campeona de España, varias veces subcampeona y quinta de Europa. Incluso este año se quedó a las puertas de la medalla en el Mundial online. “Había pasado segunda a la semifinal, pero enviaron uno de mis vídeos mal, no me pudieron puntuar y me quedé sin final. Una pena”, se lamenta.

Entrena de lunes a a viernes dos horas por la tarde. Y otras dos los sábados por la mañana. Así que tiene organizarse bien. “Soy bastante cuadriculada. Llevo una rutina. Voy al instituto, como, hago los deberes, voy a entrenar y estudio, a veces hasta de madrugada. Es cuestión de tener unos horarios y cumplirlos”. Parece fácil. “Hay gente para todo, mi hermana Yaiza —también una gran taekwondista— es más desastre y yo le digo que tiene que hacerse un plan”, bromea. Pero ella tiene las ideas muy claras. “A mi edad, hay quien no entiende que yo no quiera salir un viernes porque el sábado voy a entrenar. Los que lo entiendan que se queden, y los que no... las amistades son difíciles”, reflexiona. Y el deporte también tienen buena culpa de que su cabeza esté tan bien amueblada. “Mis entrenadores —Javi Sieira y Sabela Lonja— han sido fundamentales en el aspecto psicológico. Y el ambiente de los entrenamientos es lo que más me ayuda”, señala.

Estudiante de Medicina

Su futuro pasa por la facultad de Medicina, aunque todavía está pendiente de la nota de corte. “Espero entrar”, desea. Tiene muy clara su vocación. “Siempre supe que haría algo relacionado con la salud”, indica, “pero en enero pasé el COVID y empecé a leer muchísima información sobre el tema, a interesarme cada vez más y teniéndolo todavía más claro”. Tanto que incluso disfrutó haciéndose una PCR. “Le dije a la chica que me la hizo que ojalá ser como ella. También una vez que me disloqué una rodilla y el chico que me atendió me fue explicando todo me inspiró”, recuerda. Tampoco el inicio de la carrera supondrá abandonar el deporte. “Ya lo tengo planificado. Voy a compartir piso con un compañero de otro club. Como somos deportistas de alto nivel nos prestarán una sala para entrenar y competiremos juntos”, avanza. Seguro que su fórmula será ganadora.