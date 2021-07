Primera jornada del Campeonato de Europa júnior de natación, que se está disputando en Roma (Italia) y primeros buenos resultados de la coruñesa Paula Otero. Debutó por la mañana en 800 libres, prueba en la que logró el pase para la final con la quinta mejor marca. Y por la tarde, en el relevo español de 4x200 libres, se clasificó junto a sus compañeras en cuarta posición, a tres segundos del podio.

En 800, a la coruñesa le tocó nadar en la última de las series junto a la gran favorita, la turca Merve Tuncel. Esta tomó el mando desde el inicio. La nadadora del CN Arteixo intentó seguirle el ritmo, pero era imposible. Ella y la otra turca de la serie, Beril Boeckler, marchaban por detrás intentando no perder el ritmo. Otero abandonó la segunda posición y se fue a la tercera. Ya no cedió más. La ganadora firmó 8.28.03, récord de los campeonatos. La segunda otomana tocó en 8.38.77 y la coruñesa, en 8.41.59. Tercera en la serie, sexta en la general, pero quinta para la final ya que solo pueden clasificarse dos representantes por país y las tres primeras fueron turcas. Hoy por la tarde nadará la final en la que no se puede descartar nada. Tuncel está en otro mundo, pero el resto se mueve en tres segundos para la plata y el bronce.

A tres segundos del podio también se quedó el equipo español de 4x200 libres. La del Arteixo fue en la primera posta. Se quedó lejos de sus mejores marcas al registrar un 2.04.00. Gabriela Martín, la lucense Ana Cernadas y Ángela Martínez mantuvieron el nivel para tocar la pared en la quinta plaza con 8.12.19, aunque finalmente se vieron beneficiadas por la descalificación de Italia, que tuvo que ceder su bronce a la sorprendente Turquía. Hungría se llevó el oro y Rusia la plata.