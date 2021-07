El Palacio de los Deportes de Riazor conserva a sus dos grandes capitanes: David Torres, del Deportivo Liceo, por un lado, y Javi Vega, del Leyma Coruña, por otro. Ambos clubes anunciaron ayer la continuidad de los dos jugadores, de los más destacados de sus equipos la temporada pasada. Aunque el de hockey sobre patines la terminó levantando un título, la Copa del Rey, mientras que en el caso del baloncesto, la finalizó con la espina de la eliminación en las semifinales del play off de ascenso a la ACB. Muchas motivaciones, por tanto, para no bajarse del barco.

El coruñés David Torres lo hará hasta 2023, dos años más. Su continuidad ya había sido anunciada hace meses, pero no se había especificado por cuanto tiempo. El Liceo confirmó que su capitán seguirá por tanto el brazalete durante dos temporadas más. Una renovación importante a nivel deportivo, ya que es uno de los pilares del equipo dirigido por Juan Copa. Pero también por toda su aportación fuera de la pista. Desde que regresó al club en 2015 —después de crecer en el Cerceda y en el Vic— se convirtió en la referencia local de la plantilla, un referente para los niños; en un apoyo para sus compañeros; y en un agente social con su ONG 1Partido1Causa con la que colabora y da visibilidad a diferentes entidades de la ciudad.

Javi Vega, por su parte, se enroló en las filas del Leyma la pasada temporada, Venía de la ACB y, por tanto, con mucha experiencia, pero también con grandes expectativas sobre sus hombros. Su rendimiento fue de menos a más, pero donde más destacó fue precisamente en el play off de ascenso. Ya no solo por su juego, que también, sino por su personalidad y liderazgo, especialmente en los momento más complicados. Cuando el juego no iba bien sobre la pista, era el primero en juntar a todos para pedir unión. También el que mandaba callar cuando sus compañeros se excedían en las protestas arbitrales. Y el que ponía una sonrisa en la derrota. Porque al final esto es un juego y así hay tomárselo. Sin ningún drama. Dos jugadores de categoría. Pero dos capitanes excepcionales.

SOS de Maristas por un patrocinador

Conocida la composición del grupo A de Liga Femenina 2 para la temporada 2021-22, el Maristas, equipo referencia del baloncesto femenino de la ciudad, necesita un patrocinador para poder afrontar con garantías la exigencia de una categoría profesional con desplazamientos tan largos como a Canarias y a Andalucía. Por eso el club coruñés, que se ganó la plaza deportivamente, y después de inscribirse y de que la Federación Española lo confirmarse, se plantea ahora su participación si no encuentra un apoyo financiero. El Maristas tendrá como rivales a los otros equipos gallegos, Rosalía (Santiago), Cortegada (Vilagarcía) y Arxil (Pontevedra). Pero le tocará viajar a Andalucía para medirse a Asisa CB Alhaurín de la Torre, Unicaja de Málaga, Córdoba Baloncesto Femenino, Ingenia Solar Energy de Almería; a Canarias, con Magec Tías de Lanzarote y Adareva de Tenerife; a País Vasco con Barakaldo y GDKO Ibaizabal; y a León y a Melilla en otro de esos desplazamientos largos. Un total de 13 viajes, de los cuales siete deben ser en avión y pernocta. Además del propio desgaste de jugadoras que no son profesionales —tienen sus trabajos y estudios—, una gran parte del corto presupuesto del club debe ser dirigido a afrontar los costes de desplazamientos. Los esfuerzos por parte de la directiva están encaminados a dar continuidad al proyecto y no dejar escapar esta oportunidad que tantos años costó conseguir para seguir siendo la referencia de todas las niñas de A Coruña.