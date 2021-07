Elian Numa López, del Coruña Comarca, no pudo clasificarse para la final de 800 metros en el Campeonato de Europa sub 23 que se está disputando en Tallin (Estonia). El coruñés fue séptimo con 1.50.86 en la tercera de las tres series de semifinales, la más rápida. Era el mejor escenario para él, que quería una carrera con mucho ritmo. Quizá fue demasiado. Su entrenador José Carlos Tuñas señalaba en la previa que un buen pase a los 400 metros sería de 52 segundos. Lo hizo en 50.97 en segunda posición. Y se mantuvo en ese puesto de honor hasta los últimos 200 metros. No pudo seguir el tirón del belga Pieter Sisk, que arriesgó y se llevó el premio al ser tercero, pero se clasificó por tiempos. La victoria fue para el holandés Djoao Lobles y segundo, el británico Ben Pattison. También se clasificó el cuarto, el esloveno Jan Vukovic.