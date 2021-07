El proyecto del Maristas no peligra. Los dirigentes del club, con el presidente José Manuel Sesma y el coordinador deportivo Carlos Cortés al frente, dieron ayer una rueda de prensa para asegurar la viabilidad del club en Liga Femenina 2 pese a todas las dificultades económicas que presenta la nueva temporada. Y como prueba de que el único camino es competir, presentaron a la que será la nueva entrenadora del equipo: Esther Muñiz. Conoceradora de la casa, exjugadora coruñesa con enorme bagaje y con ya una dilatada experiencia en el banquillo.

De hecho, al conjunto colegial le tocó sufrirla en contra en la temporada 2015-16, cuando con el Unami dejó al Maristas sin la posibilidad de ascender a Liga Femenina 2. “Tengo una cuenta pendiente y muchas ganas de corresponder y por qué no soñar con otra fase de ascenso”, reconoció la ya técnico colegial.”Es un sueño cumplido para mí estar aquí”, dijo Muñiz. “No soy mejor ni peor que nadie. He venido a trabajar y lo que ofrezco son mis ganas e ilusión, que son del 200%”, añadió. Lo mismo que el de las jugadoras. Aunque no adelantó nombres, sí confirmó que ya está trabajando con ocho de las que formarán la plantilla. “Es la mejor forma de mostrar nuestro compromiso. El esfuerzo por traer a las jugadoras, con casi 100% de casa, todas menos una lo son, es la mejor forma de mostrar el baloncesto que tiene esta ciudad y este club”, indicó.

El club, por su parte, quiso agradecer, en boca de Cortés, “a la plantilla del año pasado los resultados deportivos” porque “es elogiable todo el trabajo que han hecho” . Y reivindicó que el Maristas “es un club muy cercano a un colegio donde el único objetivo es que las chicas de la ciudad tengan la oportunida de competir a un nivel semiprofesional”. Los condicionantes de la próximo curso, con viajes a Canarias, Melilla, Andalucía y País Vasco, dificultan la orgazanición, pero dejó claro que el club seguirá. “Pero necesitamos apoyo”, añadió. Por eso ayer comenzó una campaña de crowdfunding para donaciones particulares con el objetivo de juntar 7.000 euros que el año que viene les hagan la vida más fácil.