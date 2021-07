Guía para no perderse a los coruñeses en los Juegos Olímpicos

Tocará madrugar para seguir la actuación de los deportistas coruñeses, Julia Benedetti (skate), Carlos Arévalo (piragüismo) y Enmanuel Reyes (boxeo), en los Juegos Olímpicos de Tokio que oficialmente echan a andar mañana, un año más tarde de lo previsto, con la ceremonia de inauguración, entre estrictas medidas de seguridad y sin público. Sea como sea, no dejan de ser unos Juegos Olímpicos —que no Olimpiadas, por más que la RAE acepte ambos términos como sinónimos—, la cita más importante del deporte, que reúne en dos semanas y en un mismo lugar a los mejores especialistas del planeta. Unas fechas marcadas en rojo también para los amantes del deporte, con cantidad y calidad para elegir en la pantalla. Entre tanto oferta deportiva, esta es la guía para no perderse la competición de los coruñeses presentes en Tokio.

Enmanuel Reyes (boxeo). El púgil de origen cubano, nacionalizado español y afincado en A Coruña —aunque entrena en Madrid con la selección española—, es el primero en entrar en acción y el que depende del sorteo y de que vaya avanzando rondas para conocer, de antemano, sus horarios. Sí se saben, sin embargo, los días de competición del peso pesado, entre 81 y 91 kilos, la categoría en la que participa como uno de los favoritos al título. “Les he ganado a todos los que están en los Juegos”, afirmó en una entrevista en este periódico, al igual que sueña “todos los días con el momento de recoger la medalla de oro en el podio”. El camino para él comienza el sábado a las 07.00 horas en el caso de que el sorteo depare que él sea uno de los boxeadores que tenga que competir en el único combate de dieciseisavos de final que habrá. La fecha para los octavos será el martes 27. A partir de las 05.00 horas habrá cuatro combates, los otros cuatro a partir de las 11.00 horas. Los cuartos de final están programados para el viernes 30, también divididos en dos tantas, dos a las 06.30 horas y dos a las 12.30. Las semifinales, que ya reparten medallas, la de bronce para los perdedores, serán el martes 3 (05.10 y 11.50 horas) y la final, el viernes 6 a las 08.05.

Julia Benedetti (skate). La benjamina del equipo español se lo jugará todo el mismo día, el miércoles 4 de agosto. Las eliminatorias, con cuatro mangas programadas, se disputarán a partir de las 02.00 horas. Todavía no se sabe en cuál de las cuatro tandas competirá la rider oleirense, que tendrá dos oportunidades de salir a la instalación de park para sumar el mayor número de puntos posible en 45 segundos y alcanzar la final, a la que pasan las ocho primeras, y que será tres horas más tarde, a las 05.00. “Será muy difícil, pero voy a intentarlo, ¿por qué no?”, destacaba la coruñesa antes de viajar a Tokio. Es la decimoséptima del ranking mundial, pero la 13 entre las 20 inscritas en la competición olímpica.

Carlos Arévalo (piragüismo). El de Betanzos compite del 4 al 7 de agosto en dos pruebas. Primero en el K1 200 metros y después en el K4 500 en el que el equipo español es uno e los candidatos a todo, como demostraron con el oro en la Copa del Mundo. Debutará el miércoles 4 de agosto a las 02.30 horas en las eliminatoria del K1 200. Dependiendo de su clasificación, tendrá que disputar después los cuartos de final 04.30 horas). Al día siguiente, el jueves 5 agosto, serán las semifinales (02.30 horas) y la final (04.20). “En el K1 puede pasar de todo. Los nueve de la final podemos estar en medio segundo”, avisó. Para el viernes 6 de agosto quedará la eliminatoria del K4 500 (03.00 horas) y para el sábado 7 de agosto, las semifinales (03.00) en caso de que fuese necesario y la gran final, prevista para las 05.15 horas. “Estoy preparador para dar el cien por cien en todo y no cansarme”, aseguró.