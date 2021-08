Ahora que acaba de apagarse la voz de José Luis Naya, vendría mejor que nunca su aquel mítico “los jugadores del Deportivo van como motos”. Y es que cuando Manuel Taibo se calza sus patines en línea, acopla su cuerpo en posición aerodinámica y empieza a dar zancadas, enseguida se pone a casi 60 kilómetros por hora. Más que un vespino. Coge tal velocidad que es uno de los patinadores más rápidos de Europa como demuestran las tres medallas (oro, plata y bronce) con las que volvió del pasado campeonato continental en la categoría júnior. Más éxitos que coronan una carrera que apuntaba maneras desde categorías inferiores, que puede continuar trayéndole retos en el próximo Mundial, para el que espera seguir contando con la confianza del seleccionador nacional, y que además, le abre las puertas de una experiencia nueva para este invierno. Porque le llegó una oferta a la que no pudo decir que no aunque solo tiene 17 años y tendrá que termina el Bachillerato de forma online: se marchará durante seis meses, de septiembre a febrero, a vivir a Alemania para entrenar, aunque no con sus patines habituales y en un circuito o pista, sino con los que llevan una cuchilla por debajo para deslizarse sobre el hielo.

“Hay más posibilidades de vivir del patinaje sobre hielo que del de ruedas, pero ahora no tengo pensado cambiarme ni mucho menos”, dice el alumno más aventajado del SCD Rabadeira. También de ir a unos Juegos Olímpicos, aunque sean los de invierno. “La verdad es que son dos deportes que se parecen mucho. Lo único que cambia es que el nuestro —patinaje de velocidad— es un deporte de contacto y en el de huelo es totalmente individual, tú solo contra el hielo”, desgrana. Lo probó en varias concentraciones con la selección española, que aprovechan que en invierno el mal tiempo les impide practicar en los circuitos y pistas, que suelen ser al aire libre, para ir a Alemania, Italia o Polonia para seguir entrenando. Una buena oportunidad para seguir mejorando en ambas modalidad, eso sí, sin descuidar los estudios. “Mis padres es lo único que me han dicho, que no me pase ochenta años para terminar Bachillerato”, bromea. Lo hará de forma online en una plataforma donde subirán los temarios y exámenes: “Así no tengo que estar pendiente de las clases porque entrenaré mañana y tarde”.

Pese a esta experiencia, no cree que vaya a cambiar de patines. El primer amor, el que tiene desde que a los 4 años entró a probar en el Rabadeira y se puso a trabajar con Adri y David, siempre tira. Y más cuando se acaban de ganar tres medallas en un Campeonato de Europa. Oro en el relevo de 500 metros junto a Ruth Arza; plata en 1.000 metros esprint y bronce en una vuelta a la pista de velocidad. “Siempre que vas a un campeonato así, el objetivo es lograr una medalla. La que me hizo más ilusión fue la plata, pero el oro, escuchar el himno y pasear con la bandera... tampoco estuvo mal”, recuerda y espera que el seleccionar acabara contento con su actuación para que lo tenga en cuenta para el Mundial. “Todavía no se sabe si lo hará por todo el lío del COVID... pero si lo hay, tendré que pasar unas pruebas como los demás”, reconoce. Pero tampoco se pone objetivos a largo plazo: “Intento fijarme unas metas realistas. Yo siempre quiero estar arriba, pero de un año a otro puede cambiar todo”.

Porque se enfrenta a un deporte “muy duro” —“todos los son”, aclara, “si quieres estar arriba”— y “sacrificado”. Entrena dos horas al día, y dos veces a la semana dobla sesión. Pero la mayor dificultad la encuentra en la falta de instalaciones, sobre todo en comparación con Asturias o Navarra. Tanto, que en el patinaje de velocidad hay dos modalidades, circuito y pista, y él solo entrena en pista el propio día de la competición. “Se nota muchísimo cuando competimos contra gente que entrena en condiciones mejores. Aquí hacemos lo que podemos. Vamos a Betanzos y ahora estamos a la espera de que nos dejen entrar en la pista de Bastiagueiro, que están acabando. Seguro que mejorarán los resultados, no solo los míos, sino a nivel de club, y crecería el nivel”. Estar en Bastiagueiro les daría también visibilidad. “Seguro que si nos ven entrenar hay gente que se apuntaría, a mi me parece bastante espectacular de ver”, expone. Aunque también tiene sus peligros, como las caídas. Con las heridas de la última, que fue en el Europeo, le resta importancia: “No son de romperte huesos, pero la quemadura te la llevas”.