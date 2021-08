26 días y 2.200 kilómetros en bicicleta después, Ángel llegó a casa

Hay quien diría que lo hizo para librarse de la mudanza. “No”, se ríe Ángel Mirantes, “las cosas están todas metidas en cajas y nos las mandarán en septiembre”. Porque este coruñés, que llevaba nueve años como portero del Dornbirn austríaco de hockey sobre patines, decidió hacer en bicicleta el camino de regreso a casa. 26 días desde la salida del portal de su casa el 22 de julio hasta que llegó ayer a la de Sergude, en Carral, donde le esperaba su familia. 2.200 kilómetros, una media de 90 por etapa con el peso de las mochilas y las alforjas —aunque en algunos sitios pararon más de un día—, cuatro países atravesados de un lado a otro (Austria, Suiza, Francia y España) y la compañía de Roche Brunner y Thomas Kessler, con los que compartió equipo y de los que ahora tiene que despedirse. “Así se me hace más fácil cerrar esta etapa de mi vida. Al vivir una aventura así, me hace estar más contento. No es tan triste todo. Un ojo llora y el otro ríe”, describe sus sensaciones.

Mirantes ya había hecho el Camino de Santiago en bicicleta en 2013, pero desde Irún. “Me encantó la experiencia. Une algunas de las cosas que más me gustan: viajar, hacer deporte y la gastronomía”, reconoce el coruñés. Así que se propuso que cuando llegara la hora de dejar Austria, lo haría sobre las ruedas. No se imaginaba que iba a tener que esperar tanto, hasta 2021, aunque después de casi una década en Austria, al final le hubiese gustado prolongar un poco más su estancia, que llega a su fin por motivos laborales.

Todo había empezado un año antes de ese primer Camino, en 2012, cuando después de pasar por equipos como el Compañía de María y el Órdenes, emprendió una aventura para probar suerte en Austria en el equipo del Dornbirn. Por aquel entonces, era todo un pionero, de lo más exótico, porque recalaba en un país sin apenas tradición, pero que tenía la intención, con jugadores extranjeros, sobre todo españoles, de ponerse al día. “Pensé que me volvería después de Navidad, que no iba a aguantar, pero al final fueron nueve años”, indica. “Tenía 20 años, era un niño prácticamente, sin experiencia ninguna. Y he madurado mucho como persona y deportista”, continúa. Allí se juntó con otros coruñeses, como Chus Gende, reconvertido en entrenador, Marcos Rey e incluso con David Rodríguez, que hicieron una mini colonia coruñesa.

Y el Dornbirn fue entrando en otra realidad. “Ganamos cinco Ligas de Austria, ascendimos a la Primera División suiza y nos proclamamos campeones de la Copa suiza”, resume. “Estoy muy orgulloso de lo que he podido aportar al club, he intentado ayudar lo máximo que he podido”, dice. Cuando llegó allí, se pasó tres años solo jugando al hockey y estudiando alemán —Willkommen, bienvenido en alemán, se leía ayer en la recepción que le hicieron en su casa—, pero después ya se especializó en ventas y consiguió un trabajo en una empresa, que ahora le ha ofrecido ser el director comercial en España, un puesto hecho prácticamente a su medida porque podrá vivir en A Coruña aunque tendrá que viajar por el norte del país. “No lo podía rechazar, es mi futuro y una gran oportunidad laboral. Había que cogerla. Teníamos pensado volver algún día... pero no tan pronto”, admite.

“Nos costó un montón tomar la decisión, sobre todo por la gente que dejamos allí y por lo cómodos que estábamos”, añade. Un ejemplo de lo bien que siempre le ha tratado el club, es que él tenía contrato hasta 2023. “Y seguramente no tendría problemas para renovar por algún año más”, puntualiza. Pero no tuvo ningún problema en finalizar su vinculación y encontró en el presidente un apoyo más a su situación, ya que le animó a aceptar la oferta de trabajo. Solo tiene un pero. “Me apena mucho tener que dejar el hockey profesional. Creo que esto me llegó demasiado pronto porque solo tengo 30 años y estoy con ganas de jugar”, se lamenta. “No puedo tenerlo todo, o estoy o no estoy. Al tener que viajar tanto... no me puedo vincular a un proyecto muy competitivo. Lo cual no quita que de alguna manera vaya a seguir. Estoy mirándolo”, concluye.