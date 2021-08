Doble cita esta tarde en el Palacio de los Deportes de Riazor para los aficionados al Deportivo Liceo. A las 19.00 horas, presentación del equipo femenino. A las 21.00, del masculino. Ambos, con el Sporting de Portugal como rival. Primera oportunidad para ver de cerca a ambos conjuntos, a los fichajes, pero también será el estreno de las camisetas para la temporada 2021-22, muy especiales, porque tendrán un guiño al 50 aniversario de la fundación del club, en 1972.

Para los de Juan Copa será su tercer amistoso después de ganar al Oliveirense y empatar contra el Valongo en la primera mini gira a Portugal de la semana pasada —la próxima hará otra—. El técnico no podrá contar con el capitán Dava Torres, lesionado de larga duración, pero tampoco con Maxi Oruste, que no se ha recuperado de la lesión sufrida en el estreno de la semana pasada. Sí estarán los dos jugadores que han llegado en el mercado de verano, un Álex Rodríguez que acaba de recibir el premio MVP de la temporada pasada, en la que con el Reus también fue el pichichi de la OK Liga; y Jordi Burgaya, que jugó en el Forte dei Marmi los últimos cursos. Completarán la convocatoria los canteranos Rubén Martín y Fran Torres.

Los verdiblancos regresarán a un Palacio de los Deportes de Riazor en el que, en su último partido oficial, levantaron el título de la Copa del Rey. Un éxito que esperan repetir esta próxima temporada y para el que llevan preparándose desde principios de agosto. Esta misma semana conocieron su calendario en una OK Liga en la que no jugarán como estaba previsto la primera jornada contra el Lleida, partido aplazado porque los ilerdenses juegan la Supercopa de Europa, por lo que arrancarán directamente en la segunda contra el Girona. Antes, en la Supercopa de España, se medirán al Caldes en semifinales.

En el conjunto femenino una de las grandes atracciones es volver a ver con la camiseta verdiblanca a María Sanjurjo, jugadora de la casa, que ha estado tres años en Gijón y que regresa como campeona del mundo con la selección española y con la vitola de líder de un proyecto que no solo quiere asegurar la permanencia en la máxima categoría en el año de su vuelta. Junto a ella, las hermanas Lucía y Lara Yáñez, que también regresan tras su paso por el Borbolla. Otras caras nuevas son la asturiana Alba Garrote y la portera italiana Viki Caretta. Completan la lista Luchy Paz, Katy Guscin, Naiara Vaamonde, Alejandra Martín, Isa Barros, Cris Diz y Andrea Ojeda. Todavía no ha llegado a España la argentina Adriana Soto.