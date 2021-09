Exhibición de pegada del Deportivo Liceo en su estreno oficial de la temporada en la semifinal de la Supercopa de España, resuelta por la vía rápida gracias a los tempraneros goles de Roberto di Benedetto (m.3), César Carballeira (m.10) y Marc Grau (m.12). El Caldes luchó por meterse en el partido, pero el equipo coruñés acabó sellando su pase a la final con un contundente 5-1, completado en la recta final con sendos goles de los dos fichajes, Jordi Burgaya y Álex Rodríguez. Esta tarde, desde las 19.45 horas, el conjunto de Juan Copa luchará por el primer título de la temporada en la final frente al Barça, que tuvo que remontar y sufrir mucho para apear al Noia por un ajustado 4-3.

Los verdiblancos, que ayer jugaron completamente de negro, no dieron opción a un Caldes que salió al Olímpic de l’Ateneu de Sant Sadurní d’Anoia con la intención de plantear un partido cerrado, pero que solo fue capaz de aguantar el 0-0 dos minutos y medio, los que tardó Roberto di Benedetto en aprovechar un error defensivo para inaugurar el marcador. Sus molestias en el hombro fueron la única mala noticia de la tarde para el Liceo, firme pese a que Xavi Rovira dio algo de esperanza al Caldes con su tanto, el 3-1, al inicio de la segunda parte. Burgaya, con una finalización de gran calidad a la contra, y Rodríguez, de falta directa, completaron la goleada en su estreno oficial con la camiseta del Liceo. “Estamos muy contentos por jugar la final”, reconoció Copa tras el triunfo.

Sin españoles en Liga Europea

El sorteo de la próxima edición de la Liga Europea, celebrado ayer en Paredes (Portugal), consumó la división del hockey patines europeo, sin la participación en la máxima competición continental de los ocho mejores equipos, entre ellos Liceo, Barça, Reus, Caldes y Noia, que crearán la nueva Superliga junto a otros siete clubes. La Asociación Europea de Clubes de Hockey Patines (EHCA), que forman los citados equipos españoles, junto a otros cinco portugueses (Sporting, Oporto, Benfica, Oliveirense y Barcelos), el Forte dei Marmi italiano y el Saint-Omer francés, ya habían comunicado que no estarían en el sorteo organizado por la federación continental, la World Skating Europe, tras no llegar a ningún acuerdo sobre el formato de la Liga Europea, que no tendrá por primera vez a ningún equipo español, y estará formada por dos grupos de cuatro equipos.