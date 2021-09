Son días de mucha actividad en el CRAT A Coruña, camino de las 200 licencias tramitadas tras la primera semana de entrenamientos de sus equipos de base. La campaña de captación de jugadores no ha hecho más que empezar y el objetivo es superar las 280 inscripciones de la temporada 2019-20. El curso pasado cayeron hasta las 200 por el impacto de la pandemia, pero “ahora está volviendo mucha gente que el año pasado no se federó por miedo al COVID y que ve que jugar al rugby es seguro”, explica el secretario del CRAT, Ricardo Quiroga.

Los entrenamientos, según la categoría y el día de la semana, se reparten en tres campos diferentes, A Torre, Elviña y Acea de Ama, donde ayer por la tarde se ejercitó el grupo más numeroso: 55 niños entre sub 10, sub 12 y sub 14. “Cada vez hay más chavales —celebra el presidente del CRAT, Pedro López-Sors—. Este año, además, los padres están más concienciados con el tema del deporte”.

En la base está el futuro, la garantía de que el día de mañana habrá relevo para los actuales integrantes de los equipos sénior, en plena pretemporada. El femenino viene de acabar en la quinta posición en la Liga Iberdrola de División de Honor, mientras que el masculino se proclamó campeón de la Liga Regional Gallega.

Ellas comenzarán la competición en octubre manteniendo la columna vertebral del curso anterior y con cinco novedades: Selene Jiménez, Marina Galán, Cecilia Huarte, Estela Salinas y Leire Bianchi. El equipo de chicas es el actual buque insignia del CRAT, un club histórico que mira mucho más allá de los resultados. Su labor formativa, educando en valores desde edades muy tempranas, es una de sus principales señas de identidad. Más importante que aprender a patear el balón, a formar una melé o a hacer un placaje es saber comportarse y respetar a los compañeros y a los rivales.

Captación en los colegios

Entre todos forman una gran familia, cada vez más numerosa. El club está muy satisfecho de cómo marcha la campaña de captación de jugadores, pero al mismo tiempo busca nuevos caladeros. Por ejemplo, en colegios como el CEIP San Pedro de Visma, con cuya AMPA el CRAT ultima un acuerdo para ofrecer el rugby como actividad extraescolar desde octubre. “Siempre hemos tratado de que nos abriesen las puertas en los colegios para potenciar la captación”, explica López-Sors, con muchas esperanzas de que el proyecto cuaje en Visma, como ya lo hizo en la Coruña British School, y abierto a que pueda concretarse también en más centros educativos.

De momento, siguen expandiéndose camino de las 200 fichas de jugadores, todos con sus correspondientes seguros deportivos, mientras sus equipos sénior preparan la nueva temporada. El femenino empezará a competir en octubre, mientras que el masculino está pendiente de la asamblea de la Federación Gallega de Rugby, prevista para el 21 de septiembre, para conocer el calendario.