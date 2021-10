La normalidad todavía no es un hecho, pero la presencia de 1.400 atletas en la salida de Coruña10, que vuelve a las calles de la ciudad a partir de las 09.00 horas, es uno de los indicios de que se aproxima. Regresa la carrera popular por excelencia, la que más tirón tiene entre los atletas, no solo coruñeses, sino de todas partes de la geografía gallega y española. De hecho, los primeros mil dorsales se agotaron en apenas unas horas, como los 400 extra a continuación. Y encabezando el pelotón, un participante ilustre como el plusmarquista nacional de la distancia, Toni Abadía, que le dará relumbrón a una cita que no obstante se nutre de las historias, muchas de superación, propias y personales, de los anónimos.

La carrera, para la que ha sido obligatorio presentar una prueba PCR negativa, tendrá salidas escalonadas cada diez minutos a lo largo de toda la mañana. Los primeros partirán a las 09.00 horas desde el Parrote, donde también estará situada la meta. La última a las 11.00, para finalmente, a partir de las 12.15, pasar a la acción los más rápidos y llamados a luchar por la victoria. El recorrido discurrirá desde el Parrote hacia la zona del puerto con llegada hasta la rotonda de la playa de Oza y vuelta al punto de origen.