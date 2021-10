La espera finaliza y el Leyma Coruña volverá esta noche en Cáceres (20.45 horas) a la LEB Oro en una de las competiciones más atractivas de los últimos años. Regresa el formato con un único grupo, todos contra todos, con premio para el campeón regular, play off y final a cuatro con la segunda plaza de ascenso. La presencia del Estudiantes, “un trasatlántico” como lo define Sergio García, condiciona el estatus de los favoritos. El conjunto naranja, que el curso pasado llegó hasta las semifinales del play off, parte un escalón por debajo en la terna de los candidatos a llegar a la ACB. Pero la pista será la que ponga a cada uno en su sitio. Para empezar, a los coruñeses les acompañarán las dudas tras una pretemporada corta, con pocos partidos y llena de contratiempos, aunque por fin, después de un mes, el técnico vasco podrá contar con los diez jugadores disponibles para empezar la temporada —Atoumane Diagne no podrá jugar hasta diciembre y Augustas Peciukevicius se espera que regrese en enero—.

“Hubo un día que para entrenar solo teníamos a cinco”, recuerda García. “Nos ha pasado de todo. No ha sido la mejor preparación y eso nos va a exigir un esfuerzo mental. Tenemos que estar positivos porque habrá automatismos que no saldrán y tendremos que suplirlo con concentración y actitud”, explica. Esta falta de efectivos fue lo que provocó la cancelación del último de los amistosos previstos de la pretemporada, contra el Oviedo, por lo que el Leyma se presenta con solo tres partidos jugados, eso sí, los tres saldados con victoria y una buena imagen de cohesión entre los jugadores, sobre todo teniendo en cuenta todas estas circunstancias. Pero si tienen que pasar cosas, que sea cuando los resultados no cuentan y que pare ahora que todo se vuelve ya oficial.: “A ver si esto cambia. Somos los que somos y vamos a trabajar juntos. Y sobre todo, lo importante es no quedarnos con la sensación de qué hubiese pasado si esto o lo otro”.

Fue una de las espinas de un curso pasado, que se quedó a las puertas del sueño de la ACB, un único premio que fue para el Breogán. El formato cambia de los dos grupos a uno único y vuelven las dos plazas de ascenso. “Es mucho mejor, ya no solo por los equipos sino para los espectadores, que va a poder ver a todos. El premio a la liga regular también es lo más justo. Y sobre el play off, a mí me hubiese gustado que fuesen rondas hasta la final, pero la final a cuatro también es atractiva”, analiza. Lo que parece claro es que se tratará de una LEB Oro muy competitiva con un favorito claro. “Hay un trasatlántico que todo lo que no sea quedar primero, para ellos sería una especie de fracaso. Es un equipo que, sobre el papel, está a otro nivel. Y por detrás para mí está Granada, que tiene un plantillón, mejor que el año pasado. Y luego, un grupo de equipos como el Palencia, Castellón, Alicante, Girona si se le da a Marc Gasol por jugar... y espero que nosotros”.

El Leyma, el año pasado uno de los unánimes favoritos, baja en las apuestas a pesar de haber confeccionado una plantilla muy equilibrada: se quedaron Zach Monaghan, Javi Vega y Agustas Peciukevicius , volvió Ashley Hamiton y llegaron Álex Hernández, Mo Soluade, Mikel Sanz, Johan Loffberg, Kadre Gray, Nick Ward, Atomaune Diagne y Roeland Schaftenaar. “Si nos ponen o no entre los favoritos para nosotros no cambia nada. Tenemos nuestro objetivo, que es llegar al play off. Y aparte de los resultados, ser un equipo que no se rinde nunca. Es algo externo que nos pongan más arriba o abajo en las quinielas. Nosotros no vamos a renunciar a nada”, concluye el técnico naranja.

Dos viejos conocidos en Extremadura

El Leyma se encontrará con el Cáceres en la primera jornada de la LEB Oro. Si los naranjas han tenido muchos contratiempos durante la pretemporada, la mayoría de ellas en forma de lesiones, lo que provocó que los diez jugadores disponibles no pudiesen entrenar todos juntos hasta semana; no menos han sido los problemas para los extremeños, que vieron cómo el llamado a ser una de las referencias de la plantilla, el croata Nik Slavic, se bajaba del barco antes de zarpar pro problemas de adaptación. Su compatriota Duje Dukan llegó como remplazo, con el tiempo justo para ajustarse a sus compañeros, entre los que destacan dos viejos conocidos de la afición naranja, Jorge Sanz, cuyo pasado es más lejano, y Romaric Belemene, que jugó en A Coruña hasta hace solo unos meses y dejó una buena impresión por sus cualidades físicas y defensivas, aunque no llegó a brillar en ataque y se fue apagando según fueron pasando los meses hasta acabar con casi una presencia testimonial. El base Mateo Díaz, procedente del Breogán, es otro de sus jugadores más destacados. El año pasado, el Cáceres no consiguió clasificarse para el grupo oro, los mejores de cada grupo inicial que se juntaron para decidir los puestos de play off, y tuvo que luchar hasta el último momento por evitar el descenso. Roberto Blanco guiará una nueva aventura de los extremeños en la que el play off parece también una meta alcanzable para un conjunto con marcado acento español, con hasta seis jugadores nacionales.

La jornada, en abierto en LaLigaSports

La primera jornada de la LEB Oro, incluido el Cáceres-Leyma de esta noche (20.45 horas), será retransmitida en directo y en abierto por LaLigaSports, que tiene los derechos de emisión de la categoría. Todavía no se conoce si esta oferta se hará extensible a toda la competición, si serán solo un par de partidos por jornada los que emitirá la plataforma, así como si esta será de pago a partir de las próximas semanas. La última temporada, todos los partidos de todas las jornadas, así como el play off, se emitieron en abierto. Hace dos, sin embargo, solo eran un par de encuentros cada semanas los elegidos.