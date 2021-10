Uno viene de bajar, el Viaxes Amarelle, y el otro acaba de ascender, el 5 Coruña. Los dos coinciden esta temporada en la Segunda RFEF femenina de fútbol sala. Mañana se enfrentarán en el pabellón de la Sagrada Familia (18.00 horas) en un duelo histórico porque nunca antes dos equipos coruñeses se habían visto las caras en categoría nacional. Será un encuentro singular también por la familiaridad existente entre ambas plantillas. “Hay muy buen rollo fuera de la pista, tanto entre clubes, como entre directivas, cuerpos técnicos y jugadoras, muchas de las cuales son amigas”, explica el técnico del Amarelle, Jorge Basanta. Lo ratifica su homóloga del 5 Coruña, Fani Martínez. “Se conocen todas y les hace ilusión enfrentarse a rivales que incluso son amigas. Jugar un derbi siempre es bonito”, explica la entrenadora.

Esa gran sintonía entre ambas formaciones no está reñida, según recalcan ambos preparadores, con la competitividad. “Salimos a la pista siempre a ganar, en este caso con la vitola de favoritos porque somos un recién descendido”, apunta Basanta. “Vamos a salir muy enchufadas, intentando poner tierra de por medio en el marcador. Saldremos a por todas desde el inicio”, promete el técnico.

El Amarelle se estrenó en el campeonato con una victoria muy apretada en Pamplona frente al Txantrea (1-2) y su objetivo mañana es poner el partido de cara cuanto antes para no pasar apuros. El 5 Coruña, por su parte, intentará dar la sorpresa tras debutar en Segunda con derrota ante el Rodiles (0-3). “Entendemos que no nos vamos a medir con un rival con el que luchemos por los mismos objetivos —admite Fani Martínez—. No hay que volverse locos porque no es de nuestra liga, pero el objetivo es salir a competir y a intentar ganar”.

Amarelle y 5 Coruña ya se enfrentaron hace mes y medio en la fase previa de la Copa Galicia, con victoria para las naranjas en Novo Mesoiro por un contundente 1-10. Sin embargo, ese precedente no sirve como referencia porque ambas plantillas estaban iniciando la pretemporada, con los equipos todavía por conjuntar y, además, ahora hay puntos en juego. “No habíamos entrenado mucho y creo que ese resultado no es muy real. Vamos a competir mucho mejor”, asegura Fani Martínez, convencida de que sus jugadoras están capacitadas para plantar cara al Amarelle. “Aquel fue un partido de pretemporada y tomarlo como referencia no es lo correcto. Esperamos mejorar”, desea el preparador del Amarelle.