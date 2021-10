El Liceo vuelve a retar al Barcelona. Con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos enfrentamientos, el más reciente en la Supercopa de España con la que se abrió la presente temporada y que supuso un nuevo título para los verdiblancos, el equipo coruñés visita mañana el Palau Blaugrana (12.15 horas) en un duelo con las urgencias rebajadas porque llega en la séptima jornada de un curso que se decidirá en el play off dentro de más de seis meses. Pero es un Barça-Liceo. Un Clásico por excelencia de la OK Liga. Con los dos mejores equipos de la competición y buena parte de los jugadores más destacados. Respecto al último, vuelven Sergi Panadero y Sergi Fernández por los locales. Dava Torres por los visitantes. Y con dos entrenadores, Juan Copa y Edu Castro, que intentarán decidir desde la pizarra y desactivar los puntos fuertes del rival. Se conocen a la perfección. La azulgrana es prácticamente la misma plantilla, con la ausencia de Pablo Álvarez. Los liceístas cambiaron más, con las altas de Álex Rodríguez y Jordi Burgaya y las bajas de Franco Platero y Fabrizio Ciocale. El Barça llega líder, en modo apisonadora, con dos puntos de ventaja sobre un Liceo en construcción. Y ambos destacados con respecto al resto tras solo seis partidos.

Cuando los dos equipos están sobre la pista, la igualdad es máxima. Por eso la pizarra es decisiva. Marcos Rey, entrenador coruñés del Alcobendas —equipo también de la OK Liga— analiza para LA OPINIÓN las características de ambos conjuntos y las que pueden ser las claves. “El Barça sigue en la línea del año pasado, dándole continuidad al estilo de juego, aunque es cierto que ha perdido a Pablo Álvarez, que en su puesto es un jugador diferencial”, empieza y señala a un jugador en especial: “Su mayor peligro es cuando Pau Bargalló aparece en la zona siete, detrás de la portería. Y cuando es capaz de filtrar bolas y dar pases a sus compañeros en zonas claras, a partir de los tres cuartos de la pista”. A esto suma “la capacidad para imprimir velocidad a la bola” y “los recursos individuales” de sus jugadores, que “están generando amenazas continuamente”.

El Liceo, en cambio, se está construyendo, dice, para adaptar a Álex Rodríguez y a Jordi Burgaya en el modelo que ya tenían. “Cada día van a más”, valora. “Franco Platero es un jugador de equilibrio y que les daba mucho, porque siempre aparecía cuando cualquier compañeros tenía una pérdida de marca. Pero también han ganado otras cosas”, añade. Para Rey, el conjunto coruñés “tiene un ataque vertical, directo, poderosísimo, y un juego muy físico y dinámico a partir de su zona de tres cuartos y de su triángulo de posesión” , con una amenaza que llega desde fuera porque puede “descargar en los disparos de Álex Rodríguez, César Carballeira y Roberto di Benedetto, que está destacando por su desborde y con un uno para uno casi imparable”.

El técnico del Alcobendas cree que una de las claves pasará por cómo se comporte el Barça, “que juega en casa, está a un gran nivel y ganando con mucha solvencia”, contra un rival directo después de haber perdido prácticamente todos sus últimos enfrentamientos. “Me parece que va a intentar salir dominante y defensivamente tratando de tapar las fortalezas del Liceo. En ese sentido, dependerá de Helder Nunes. Ya hizo un partidazo en el Palacio de Riazor, que fue la última victoria del Barça”, avisa. Pero el Liceo tiene algo en los partidos contra el Barça: sabe sufrir como nadie. “Aguanta y aguanta el chaparrón, porque hay momentos en los que el Barça le domina de forma clara. Pero sabe esperar al momento en el que se le vuelve a abrir la puerta y ¡pam! No perdona. Si consigue llegar al final con opciones, aumentan sus posibilidades de ganar”, comenta. Y después, está la bola parada. Siempre decisiva y que en las dos finales disputadas recientemente cayó del bando verdiblanco, sobre todo gracias al acierto de Jordi Adroher en las faltas directas.

“Los dos últimos partidos fueron por ahí”, continúa Marcos Rey. “La Copa del Rey fue un partido más extraño, de final de temporada entre dos equipos que se conocían mucho. Fue muy emocionante por todo lo que había en juego, pero extraño”, matiza. “Pero en el de la Supercopa sí que el Liceo tuvo ese planteamiento de tapar a Pau Bargalló y le salió bien. Y el Barça tampoco dejó correr al Liceo. Dice mucho que en dos partidos lo dejó sin marcar en jugada. Además estuvo muy acertado en trabajar las líneas de pase cuando el Liceo estuvo en inferioridad”, analiza. Al que le salga mejor el plan y, sobre todo, minimice los errores, saldrá vencedor de este primer duelo, de los muchos esperados para este temporada, entre Liceo y Barcelona.

La sombra del play off condicionará en cierta medida el partido. No se esperan sorpresas. “Yo creo que Juan Copa seguirá haciendo lo que está haciendo, hacer crecer al equipo. No tiene ningún sentido presentar algo novedoso porque el objetivo es llegar a la fase final en el mejor estado físico y táctico. Ha tenido una semana limpia de partidos para preparar el duelo y tiene más que estudiado al Barça”, indica y estima que el Liceo no se conformará: “Creo que no se va a quedar atrás. Va a intentar ir a por el partido, contener los arreones del Barça y esperar sus opciones”.

“El Barça-Liceo del año pasado es de vídeo”

“El partido del Palau del año pasado entre el Barça y el Liceo me lo vi varias veces”, dice Marcos Rey. “Es para eso, de vídeo. Se ven recursos individuales para hacer cortes y enseñárselo a los niños”, añade. El coruñés no solo lleva al primer equipo del Alcobendas, al que volvió a ascender a la OK Liga, sino también a los infantiles. “Estoy muy contento en Madrid, es ya mi quinta temporada y nos encontramos con la sorpresa de ascender en un play off muy complicado contra el Vendrell. Después de una situación complicada económicamente, no sabíamos si podríamos salir, pero finalmente lo hicimos aunque no nos pudimos reforzar”, se lamenta. A pesar de ello, empezaron bien la competición con las victorias sobre Girona y Calafell. “Hasta que llegamos a Voltregá donde pasaron cosas extrañas y tristes con tarjetas rojas, por no hablar de las sanciones desproporcionadas”. El objetivo, “difícil pero ojalá”, es el de la permanencia. “Tenemos ahora dos partidos complicados contra Reus y Barça”, anuncia, “pero no vamos a darlos por perdidos antes”. “En su día yo ya le gané al Barça con el Liceo la Paz sin ser favoritos”, recuerda. Además, Rey está siendo testigo y partícipe de la efervescencia del hockey madrileño: “El trabajo a nivel de técnicos de la Federación Madrileña y de los clubes es muy grande. Y hay muchos niños. De la cantidad acaba saliendo la calidad. En el Alcobendas tenemos 22 equipos. Pero también está el Rivas, el Alcorcón, el Pilar, el Alameda de Osuna, el Virgen de Europa, el Las Rozas, el Aluche...”.

Roberto di Benedetto, con Francia

Roberto di Benedetto ha sido convocado por la selección de Francia para disputar el Campeonato de Europa que tendrá lugar del 14 al 20 de noviembre en Paredes (Portugal). El jugador francés será el cuarto miembro de la plantilla del Liceo en el torneo continental ya que César Carballeira, Carles Grau y Marc Grau jugarán con la selección española. En el combinado galo también destaca la presencia de los otros dos Di Benedetto, Carlo, el mayor, jugador del Porto, y Bruno, mellizo de Roberto y ahora en el Lleida. Los dos tienen pasado verdiblanco. Y los tres son de madre coruñesa.