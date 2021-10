Doble compromiso del Deportivo Liceo en la OK Plata, pues hoy a las 21.30 horas recuperará el partido contra el Lloret aplazado la semana pasada correspondiente a la segunda jornada y mañana volverá a saltar a la pista, en este caso en Arenys de Munt (19.00 horas), ya en de la tercera jornada de la segunda categoría nacional, que se completa para los equipos coruñeses con la visita del Dominicos al Vendrell (20.00 horas) y el partido en casa para el Compañía de María frente al Mataró (20.00 horas). En la OK Plata femenina, por último, el Cambre recibe al Alcorcón (17.30 horas), pero no puede hacerlo en su feudo por las goteras que sufre el pabellon de Os Campóns.

El filial verdiblanco afrontará dos partidos en menos de 24 horas. Un esfuerzo con el que los pupilos de Stanis García intentarán prolongar el buen momento tras la victoria conseguida hace dos semana en el estreno de la competición, cuando fueron capaces de imponerse por un claro 5-2 al Mataró, un equipo que acababa de descender de la OK Liga. El técnico asturiano cuenta con una plantilla joven que se mantiene prácticamente intacta con respecto al año pasado, con tres argentinos, el portero Mati Bridge y los jugadores Nanu Castro y Fran Torres y el coruñés Dani López como alguno de sus armas más destacadas. El Lloret es otro de los descendidos, aunque su plantilla está muy renovada mientras que el Arenys de Munt es el actual líder, el único equipo que ha sido capaz de ganar sus dos primeros partidos.

El Dominicos es segundo, con una victoria y un empate. Y le toca visitar al tercero de los descendidos de la máxima categoría. Compañía, por su parte, suma dos derrotas en otros tantos encuentros, por lo que necesita empezar a puntuar cuanto antes para no quedarse descolgado desde el principio.

Le van mejor las cosas al Resa Cambre en su estreno en la segunda categoría nacional femenina. Lleva dos triunfos, aunque ambos de forma ajustada. Mañana visita Elviña un Alcorcón que a pesar de que el año pasado militaba en la OK Liga no ha empezado con buen con dos derrotas. La de Tomás de Llano quieren seguir con firmeza su camino.