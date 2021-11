Irene Martínez y Víctor Castro se clasifican para el Campeonato del Mundo de halterofilia. Da igual cuando lo leas. Porque desde 2011 y 2014 que lo consiguieron por primera vez, pocos se han perdido por el camino. Los dos levantadores coruñeses son ya unos clásicos de la selección española. Y no faltarán a la cita que se disputará en Tashkent (Uzbekistán) del 7 al 17 de este mes. Los dos consiguieron las marcas mínimas exigidas durante la cuarta jornada de Liga Gallega disputada el sábado en Tordoia y en la que el Club Halterofilia Coruña demostró también su hegemonía autonómica clasificándose para la Copa del Rey y de la Reina.

Irene Martínez parece haber superado totalmente el bache de resultados y confianza que le provocó una lesión en la muñeca. El sábado, la coruñesa que entrena en el CAR de Madrid, se subía a la tarima con el convencimiento de luchar por la mínima mundialista. Y la clavó. 90 kilos en arrancada; 103 en dos tiempos y 193 en total olímpico. Exactamente lo que se le pedía en la categoría de 59 kilos.

Con un poco más de margen consiguió la mínima Víctor Castro. El pupilo de Ferenc Szabo, que compite en la de hasta 67 kilos, levantó 132 en arrancada, 155 en dos tiempos y 287 en el total olímpico, todavía con un margen de cinco kilos. El tercero que podía optar a estar en el Mundial era Martín Liste, que también entrena en Madrid y que tenía en su favor el hecho de competir en casa, pero con 140 en arrancada, 170 en dos tiempos y 310 en total olímpico no pudo acercarse a la marca estipulada para participar en el Mundial.

Ellos fueron la cabeza visible del Club Halterofilia Corua, que se impuso tanto en la categoría masculina como en la femenina, en ambas por delante del Pabellon y el Sulyos. Martínez y Castro, con su presencia en el Mundial, pondrán el broche de oro a una temporada en la que hasta tres deportistas del equipo han brillado a nivel internacional. Paula Canedo (sub 15), Ruth Fuentefría (sub 17) e Irene Blanco (sub 21) ya subieron al podio para dejar claro que el club tiene pasado, presente y futuro.