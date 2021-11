El Compañía de María no volvió con los bolsillos vacíos de su paso por la Eurockey sub 15, una especie de Campeonato de Europa de clubes oficioso de la categoría. El club coruñés, además de la enorme experiencia de haber participado en un campeonato así y de haber llegado hasta cuartos de final, en los que le compitió de tú a tú al Barça, regresó de Lloret de Mar con el título de Josep Sellas como el mejor entrenador de la competición en cuanto a sus valores de respeto otorgado por la organización.

Josep Sellas, que en su etapa de jugador llegó a estar en las filas del Liceo, es el coordinador de la cantera del Compañía de María. Bajo su supervisión han llegado numerosos éxitos en categorías inferiores, con muchos de sus jugadores haciendo carrera en diferentes equipos de la OK Liga como de la OK Plata. Ahora al frente de otra buena generación del club, el año pasado los alevines se colgaron el bronce en el Campeonato de España y los infantiles se quedaron a las puertas de la medalla. Eso les dio el pase para la Eurockey por segunda vez en su historia y los coruñeses no desaprovecharon la oportunidad.

Colarse entre los ochos mejores era, según confirmaba el propio Sellas antes de viajar a Lloret, el objetivo del equipo. Y ese lo cumplió con creces con un tres de tres en la primera fase gracias a sus triunfos sobre el Paço de Arcos portugués, el Bassano italiano y el Cronenberg alemán. Solo el Barça en cuartos les frenó, pero la organización premió el bueno trabajo del equipo con el premio al respeto para su entrenador. Entre otros de los galardones especiales, el Noisy le Grand francés recibió el del compañerismo mientras que las inglesas del ECU RHC se llevaron el de la pasión.