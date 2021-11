Paula Otero se quedó a las puertas de meterse en la final de los 1.500 metros en su primera participación en un Campeonato de Europa absoluto, el de piscina corta que se está disputando en Kazán. La nadadora coruñesa realizó un tiempo de 16.22.46 y no pudo refrendar la séptima posición con la que partía en el ranking al finalizar novena, primera reserva. Salvo que alguna de sus rivales cause baja, hoy no estará presente en la lucha por las medallas en las que sí estará su compañera de selección Ángela Martínez. A la representante del CN Arteixo, de 17 años, le quedan mañana los 200 libres y el domingo, los 400, para cerrar su estreno en la alta competición.