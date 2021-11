El Leyma Coruña solo fue el Leyma un cuarto, el último, y le bastó para facturar en Huesca su cuarta victoria consecutiva con un contundente 18-32 en ese parcial definitivo. Durante 30 minutos los naranjas flojearon en ataque y, sobre todo, en defensa. No funcionaron como equipo ni tampoco afloraron sus individualidades. Pero en el momento de la verdad, justo cuando se deciden los partidos, destaparon su mejor versión para tumbar al colista y acabar logrando una victoria aparentemente cómoda por el resultado (75-86), pero ni mucho menos fácil tal y como se desarrolló el encuentro.

Hasta esa recta final el Huesca estuvo dentro del partido, mandando en muchas fases ante un Leyma demasiado blandito cerca de su propia canasta. La igualdad en el marcador marcó los tres primeros cuartos, pero en el definitivo apareció Ward, que no estaba haciendo su mejor actuación, para liderar junto a Lofberg un último arreón incontestable.

El Leyma fue a tirones, sin acabar de encontrar una continuidad en su juego y solo Gray mantuvo el tipo en el arranque. Casanova y Alfonso aprovecharon esa espesura visitante para que el Huesca tomara pequeñas ventajas hasta el 23-21 con el que acabó el primer cuarto. La igualdad también marcó el segundo. Los de Sergio García, casi siempre a remolque, se fueron al descanso dos abajo (36-34). Tras la reanudación el Leyma regresó mejor a la pista y logró darle la vuelta al marcador para estirarse con una ventaja de siete (47-54) pero volvió a las andadas hasta cerrar el tercer cuarto de nuevo por debajo (57-54).

Ahí fue cuando los naranjas metieron una marcha más y aumentaron el ritmo y el acierto para escaparse pronto en el marcador con once de ventaja tras un triple de Monaghan (63-74). La cuarta victoria consecutiva ya estaba facturada pese a los desesperados intentos del Huesca por reengancharse. Al final, 75-86 para los naranjas, que celebraron la victoria y también el estreno de Atoumane Diagne, inédito hasta ayer por lesión. El pívot senegalés asomó tres minutos en el segundo cuarto, otra buena noticia para el Leyma, en plena racha triunfal.

García, “satisfecho” con el triunfo, pero “no con la forma”

Sergio García celebró la cuarta victoria consecutiva, aunque no la manera de conseguirla. “Estamos satisfechos porque veníamos con el objetivo de ganar y lo hemos conseguido. Así como otros días estaba más satisfecho con la forma, esta vez no”, reconoció. “No me gusta cómo he planteado el partido. Nos ha costado muchísimo entrar y eso es culpa mía, y luego tampoco he sido capaz de que estuviéramos metidos de forma constante”, analizó autocrítico el técnico del Leyma, que aplaudió el rendimiento en el tramo final: “Hemos tenido una buena reacción, un buen empuje en el último cuarto, y hemos sacado un partido complicado. El ambiente era un poco frío y nos ha costado entrar”, recalcó García, que vio a los suyos “muy blanditos en la primera parte”. “Hemos tenido demasiados altibajos para lo que pretendo que sea mi equipo”, apuntó. Además, el entrenador valoró el debut de Atoumane Diagne: “Todo el equipo se ha abrazado con él, la victoria va por él, porque el chico ha pasado malos momentos para llegar a un día como este. Estamos contentísimos de tenerlo. Debutó y, a partir de ahora, a fuego”, dijo sobre el pívot.