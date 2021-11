El CDM (hockey sobre patines) y el 5 Coruña (fútbol sala) son los únicos equipos que quedan sin ganar y este fin de semana tienen buenas opciones para estrenarse.

Hockey sobre patines. El Liceo defiende su liderato de la OK Plata masculina ante el Espanyol (Agra, 17.00 horas), uno de los equipos recién ascendidos pero que se consideran de los fuertes por tener detrás el respaldo de un club de fútbol. Los verdiblanco, que llevan tres de tres, quieren prolongar su racha ante un conjunto que en su vuelta a categoría nacional, lleva un triunfo, un empate y una derrota. Una hora después en Monte Alto (18.00), el Dominicos recibe al Arenys de Munt, conjunto rocoso donde los haya. Al CDM le toca viajar para medirse al Lloret (20.30), un duelo de necesitados que enfrenta a dos de los tres equipos que todavía no han puntuado —el tercero es el Rochapea—. En la OK Plata femenina, el Resa Cambre visita mañana (13.00) al Areces Ecopilas Asturhockey con la intención de resarciese de la derrota de la semana pasada.

Fútbol sala. Oportunidad para el 5 Coruña de sumar sus primeros puntos de la temporada ya que recibe en Novo Mesoiro (18.00 horas) al Universidad de Salamanca, el otro equipo de Segunda División que llega a la quinta jornada con el casillero a cero. Las coruñesas van de menos a más, solo se resiste el triunfo. Todo lo contrario que el Viaxes Amarelle, cuatro de cuatro y hoy visita al Ourense Envialia B (19.30 horas) para intentar llegar a cinco. En Segunda B masculina, el Distrito Ventorrillo se enfrenta a domicilio al líder invicto Jerubex Santiago (18.00).

Balonmano. El OAR saltará mañana a la pista del Automanía Luceros (12.30 horas) sabiendo de antemano lo que ha hecho el Lalín, equipo con el que empata al frente de la clasificación de Primera Estatal. Si pincha tendrá la oportunidad de quedarse líder en solitario y si no, jugará con la presión de seguir su esta. Los coruñeses han ganado todos sus partidos salvo precisamente el empate contra el Lalín mientras que los cangueses son octavos con tres victorias y tres derrotas y la semana pasada se impusieron al colista Chapela.

Voleibol. De los equipos coruñeses, solo el Calasancias de Primera División femenina juega hoy. Lo hará en Ourense contra el Aceites Abril (20.00 horas). Las colegiales perdieron la semana pasada contra el líder y para reengancharse a los puestos de cabeza necesitan una victoria que no será fácil contra otro rival duro, que ocupa la cuarta plaza. Para mañana quedan los compromisos del Zalaeta en Superliga 2 femenina y del Calasancias en Primera masculina. Las primeras, que la semana pasada lograron su primer triunfo al doblegar al líder, visitan al Sanse (13.00), de la zona baja. Los segundos también van a Madrid para medirse al Parla (13.30).

Baloncesto. El Maristas hace propósito de enmienda. Yo solo quedan dos rivales por detrás en Liga Femenina 2 y no quieren dejar los deberes para más adelante. Con ese apremio juegan en la pista del Córdoba (18.00 horas), un rival nada fácil porque solo ha perdido un partido mientras que las coruñesas solo han ganado uno.