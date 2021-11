El Leyma es el equipo más en forma de la LEB Oro. Quién lo iba a decir hace cuatro semanas, después de la derrota en casa contra el Valladolid, la segunda seguida en el inicio de la temporada. El juego del equipo no convencía, parecía que no arrancaba y encima le tocaba ir a visitar Granada en el siguiente partido. Se encendieron entonces todas las alarmas ante la posibilidad de un 0-3 de salida y en cambio lo naranjas consiguieron revertir la situación para, con cuatro victorias consecutivas, colocarse con 4-2, sexto y con ese piloto verde que en la clasificación señala al que lleva la mejor racha. Hasta ahora, precisamente, era para su rival de esta noche (Palacio de los Deportes de Riazor, 20.00 horas), un Palencia que encajó hace cuatro día su primera derrota, en casa contra el Granada, con el que comparte el liderato junto a Oviedo y Estudiantes. Pondrá a prueba su recuperación y la racha del Leyma en un partido entre dos candidatos al play off. Choque de trenes. Y dada la igualdad en esta liga, nadie quiere pisar el freno.

“Jugamos contra un equipazo. Palencia ha hecho una plantilla de primer nivel, básicamente tienen de todo, jugadores muy físicos, con talento... han acertado en todas las incorporaciones, también con los nuevos, que han impactado desde el primer momento. Es una plantilla competitiva y compensada que desde el principio de la competición está jugando un gran baloncesto”, resume Sergio García sobre el rival. “Es un aliciente más, un reto tener un equipo de ese nivel delante y ver si somos capaces de hacer un partido completo para sacar una victoria que sería fundamental para engancharnos a la parte alta de forma rápida. La liga está muy igualada, los resultados así lo demuestran y es complicado coger una buena racha. Nosotros llevamos cuatro triunfos, nos acercamos a la parte de arriba y si conseguimos ganar nos colocamos en una posición interesante”, añade.

El Leyma ha sido capaz de ganar cuando todo fluía, como en Granada o contra el Gipuzkoa en casa. Pero también en aquellos días en los que las ideas se atascan y el aro se hace más pequeño. Hace cuatro días, en Huesca, se le atragantaron los tres primeros cuartos, por lo que el técnico entonó el mea culpa. Despertó en el último, justo a tiempo. No parece que eso vaya a llegar contra un equipo como el Palencia, que exigirá intensidad y capacidad de concentración durante los 40 minutos y un esfuerzo extra debajo de canasta con torres como Fall y Pavelka. “Es muy importante el trabajo en la zona, en la pintura, porque tiene mucho poder en el rebote ofensivo. Tenemos que estar lo mejor posible ahí, no conceder segundas ocasiones y reducir porcentajes a sus jugadores más talentosos. Y en ataque tener paciencia porque defensivamente, debido a su tamaño y a que están bien trabajados, ocupan muchos espacios y necesitamos abrir la pista, compartir el balón y no frenarlo”, analiza.

Sergio García cuenta con un efectivo más. Hay que ir dejándole poco a poco coger el ritmo, pero el pívot senegalés Atoumane Diagne ya jugó sus primeros minutos en Huesca y sus centímetros estarán hoy también al servicio del Leyma en su primer partido en Riazor. Su vuelta se adelantó un mes porque estaba previsto que entrara en las convocatorias a partir de diciembre. Para más tarde se espera a Augustas Peciukevicius, la última pieza para que la máquina alcance su máxima esplendor, aunque hay una que tiene que llegar desde la grada: “Para nosotros es fundamental que venga a la afición porque engancha a los jugadores al partido, en los momentos malos, que siempre los hay, les da un extra y dificulta al rival. Estamos súper agradecidos de lo que vivimos especialmente en el último día y esperamos seguir en ese nivel. Y siendo egoístas, queremos más”.