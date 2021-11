Es un escenario desconocido. Un parón de un mes en medio de la competición. “La pandemia nos ha enseñado a sobreponernos a todo tipo de contratiempos”, dice positivo Marc Godayol, preparador físico del Liceo. Porque, por lo menos, no pilla de imprevisto a nadie. Que el Campeonato de Europa se iba a disputar en noviembre y que durante ese tiempo no habría partidos de OK Liga se sabe desde hace meses. Y ha dado tiempo a planificar con ese inconveniente el calendario de una temporada ya complicada de por sí, larga y que finaliza en un play off al que hay que llegar en plenitud de condiciones.

“Es extraño, sí, y complicado”, reconoce Godayol, que sustituyó este verano en el cargo a Mon Fernández, “pero el cuerpo técnico en conjunto ya lo habíamos programado”. El catalán asegura que hay que buscar el lado positivo de esta situación, que es que les gusta que “los jugadores estén con la selección” —Carles Grau, César Carballeira y Marc Grau con España y Roberto di Benedetto con Francia—. “Y en este tiempo los demás tenemos que aprovechar para mejorar en el aspecto físico y para hacer mucho trabajo de prevención de lesiones. Hay que estar preparados para lo que viene después, una liga muy larga”, dice.

“Tenemos la suerte de que tenemos un filial potente, por lo que la calidad del entrenamiento se mantiene. Buscamos alicientes para que se mantenga el ritmo competitivo, como un amistoso este fin de semana contra el Alcobendas, y otro tipo de entrenamientos, como una sesión de pádel, para romper la rutina y que la cabeza desconecte un poco”, desvela. Y vuelve a poner el acento en la prevención de lesiones. “Hay que trabajar con cada uno de forma individualizada. “Veníamos de unas rutinas y ahora hay un parón para unos mientras que para otros, los de la selección, están en otras rutinas y volverán con una carga física muy elevada. Hay que saber gestionar bien todo eso. Si no individualizamos las cargas, no llegaremos a final de temporada en las mejores condiciones, que es lo que queremos”, añade.

El objetivo es claro. Llegar bien al play off con el que se cierra el curso. Por eso la temporada ha sido planificada con diferentes altibajos. Una pretemporada muy fuerte, para estar lo mejor preparados para la Supercopa, que se ganó. Ahora mantenimiento y volver a subir en rendimiento de cara a la Copa del Rey y ya después, para la lucha por la liga “En el Liceo la exigencia es esa, ganarlo todo”, concluye.