Santiago de Chile- A Coruña y A Coruña-Miami. La implicación de Bea Gaete con el Liceo le ha llevado a recorrer casi 20.000 kilómetros en una semana solo para disputar un partido. Porque la jugadora chilena tenía claro que no se quería perder el debut de su equipo en la OK Liga femenina, esa categoría a la que ella contribuyó a alcanzar. Así que la semana pasada voló desde la capital de su país, donde estuvo entrenando con la selección nacional, llegó para hacer dos sesiones con sus compañeras, jugar contra el Bigues e incluso marcar uno de los cinco goles de las verdiblancas —que ganaron por 5-1 para ser líderes—, y ayer tuvo que coger otro avión, esta vez con destino a Miami (Estados Unidos), donde en Fort Pierce disputará con las Marcianitas el Panamericano.

“Quería estar en el inicio de la temporada”, dice la chilena. Aunque llegara prácticamente con el tiempo justo de ponerse los patines y jugar. “Tuve un par de entrenamientos con las compañeras, aunque yo allí en Chile estaba entrenando con la selección”. Un caso parecido al de la argentina Adriana Soto, que llegó el día anterior al debut. Y pese a ello, el equipo mostró una gran conexión y sorprendió con un resultado abultado que les puso líderes. “Aún no nos conocemos bien, así que iremos a más, tenemos muchas expectativas”, reconoce, por lo que el objetivo es la permanencia, sí, pero también un poco más. “Todas tenemos mucha confianza, aunque sí que igual no nos esperábamos ya empezar tan bien”, añade.

Gaete ya se unió al proyecto el año pasado, cuando el equipo todavía estaba en la Liga Gallega y se disponía a jugar la OK Plata. “En Chile estaba sin jugar, porque hubo parón por el COVID, y me llamaron del Liceo y me pareció muy interesante. Sabía que era un proyecto que iba a ser más grande que la categoría en la que estaba jugando. Y que es un equipo con muy buen nombre en el mundo del hockey sobre patines en general”, recuerda. Habló incluso con José Querido, seleccionador chileno y exentrenador del Liceo. También con otras personas. “Todas me hablaron muy bien, también de la ciudad, y pude descubrir que era cierto”, asegura.

Logrado en objetivo del ascenso a la OK Liga, no tuvo que pensárselo mucho a la hora de firmar la renovación. Y cuando llegó se encontró un equipo muy cambiado. “Las que se quedaron ya eran jugadoras de mucha calidad y las que vinieron, aunque no las conocía personalmente, sí de habérmelas encontrado por las pistas, a Adriana (Soto) con Argentina, a María (Sanjurjo) con España, a Vicky (Caretta) con Italia, a Alba (Garrote) que había sido compañera de algunas chilenas y las Yáñez (Lucía y Lara) las conocía del Borbolla”, dice. “No tenemos nada que envidiar a nadie”.

Ahora tendrá que cambiar de chip para afrontar el Panamericano con la selección chilena. “Queremos ganar. Además Argentina, que siempre es nuestro rival más duro, no participa”, asegura y mira más allá: “Por la pandemia hace tiempo que no nos juntamos y tiene que servirnos para preparar el Mundial”.