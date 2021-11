Todos pendientes del mar y de los partes meteorológicos. Es algo intrínseco a la vida de un surfista, pero más de aquellos que se dedican a cabalgar olas gigantes. Porque tienen que darse unas condiciones muy específicas, a veces solo en un par de ocasiones al año, y hay que estar atento para coger los bártulos y salir corriendo hacia la ubicación deseada. En 2020, entre el tiempo y la pandemia impidieron que el esperado Coruña Big Waves de O Portiño pudiera llegar a debutar en el calendario de surf —iba a ser también Campeonato de España de la modalidad—. Casi un año después la prueba estaba en capilla después de que hace dos días se activase la alerta amarilla, pero a última hora de ayer la organización decretó la roja, lo que significa que finalmente no podrá disputarse el próximo lunes como parecía en un principio.

“Las condiciones del viento no son las adecuadas, la marea ideal para el evento es demasiado temprano (07.34 AM) y la fuerza del oleaje impacta durante la noche del día 14 al 15”, enumera la organización en sus redes sociales los motivos de, por el momento, descarte de la celebración de la prueba. Al frente de la misma se encuentra el brasileño afincado en A Coruña Eric Rebiere, descubridor asimismo de la ola gigante de O Portiño. Ya estaban pendientes de que la dirección del viento cambiase, porque era nordeste y necesitaban que pegase en dirección sur. Las condiciones tienen que ser óptimas no solo para que los deportistas se encuentren unas buenas olas —se esperan hasta de cuatro metros la próxima semana—, sino para que la competición se dispute con la mayor seguridad posible.

En los últimos días Coruña Big Waves confirmó los deportistas preseleccionados para la cita, para lo que tuvieron en cuenta los títulos mundiales, los Big Wave Awards, los concursos internacionales y la experiencia en estas olas. El listado está comandado por el sudafricano Grant Twiggy Baker, tres veces campeón del mundo. También figuran el brasileño Lucas Chumbo, que ya estuvo el año pasado en la ciudad probando la ola, el británico Andrew Cotton, el propio Rebiere así como uno de sus alumnos aventajados, el coruñés Juan Fernández, campeón de España de olas grandes en 2019 que intentará que la experiencia de competir como local le pueda llevar a las primera posiciones. Junto a ellos, otros deportistas de renombre como João de Macedo, Vinicios do Santos, Michelle de Boullons, Ian Consensa o Antonio Laureano.