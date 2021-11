El COVID supuso y sigue suponiendo un reto para los clubes coruñeses. El congreso Sport Experience Factory, que se celebró ayer en Palexco, reunió a los mandatarios de tres de sus máximos exponentes: Dépor, Liceo y Leyma. Antonio Couceiro, Emilio Fernández y Juan Carlos Fernández desvelaron cómo la pandemia trastocó sus planes deportivos y económicos. Ahora esperan que la vacunación impida un paso atrás en la recuperación.

“Fue un impacto en lo deportivo por no poder contar con los aficionados cuando nos estábamos jugando no descender. Pero también económico”, analizó Couceiro, que desveló que los socios del Dépor donaron al club “más de un millón de euros”: “Dimos la opción de devolver un 27% de los abonos y solo tuvimos que devolver 140.000 euros”. La progresiva apertura de los estadio de fútbol dio un cierto respiro, pero la taquilla “no fue ni del 40% con respecto a un año normal”, hasta llegar a la presente temporada, sin límites de aforo: “Tenemos 19.000 socios y no ha habido ni un solo deportivista que haya querido ir al estadio que no haya podido hacerlo. Y la respuesta, como siempre, ha sido espectacular”.

El presidente del Deportivo reconoció que tenía cierto recelo sobre si los “hábitos de consumo” de los espectadores de fútbol pudieran cambiar y que estos se hubiesen adaptado a ver los partidos por la televisión en vez de en el estadio, pero que no ha sido así. También destacó el buen comportamiento de los patrocinadores, con los que tuvieron que “renegociar condiciones en plena pandemia y con un descenso” y espera que no se vuelva al periodo de más restricciones porque tendrían muy poco margen de maniobra: “Yo creo que estamos en una normalidad razonable por el alto nivel de vacunación y por el menor riesgo de colapso sanitario”.

Para Emilio Fernández, vicepresidente del Liceo, el mayor problema de la pandemia fue que no era un contexto que afectara solo al club, sino a todo su entorno. “La situación se complica cuando no solo tú lo pasas mal, sino todo el mundo que te rodea. Vueling, por ejemplo, se cayó como patrocinador, pero es que no estaba ni operando. Los momentos que pasamos fueron tan duros que incluso parecía frívolo hablar de deporte”, indicó. “Lo que más nos importaba era que la gente que vivía del club mantuviesen los ingresos”, añadió.

Al Liceo el parón por el coronavirus le pilló en un momento en el que estaba recuperando la afluencia de público y en el que estaba preparando la organización de una Copa del Rey. “Finalmente la ganamos, pero con un 50% de aforo, lo que nos entristece. Lo mismo que la Supercopa, que la volvimos a ganar, pero tampoco podían estar todos los aficionados”, comentó, cifró el número de socios de esta temporada en 2.000, con 6.000 abonados procedentes del Deportivo y no quiso ni pensar en una vuelta a atrás porque “sería un golpe mortal”: “El nivel de vacunación nos invita a ser optimistas. Pero hay ciertas cosas que preferimos no pensar, aunque solo sea por salud mental”.

El Leyma fue quizás, deportivamente, el más afectado por el COVID. “Nuestra liga cambió las condiciones y no se jugó el play off. Ascendían dos, nosotros éramos terceros y encima uno de esos dos, el Valladolid, no ejecutó el ascenso”, recordó Juan Carlos Fernández, vicepresidente. “Y al año siguiente había unas bases cuando nos inscribimos y después cambiaron las reglas de juego y de dos ascensos se pasó a uno”, criticó. El club tampoco se ha recuperado en número de abonados, con 1.100 en la actualidad por los 2.100 prepandemia. “Jugamos en un espacio cerrado y todavía hay miedo al COVID”, opina.

Donde menos ha sufrido fue en el aspecto económico. “Los patrocinadores respondieron muy bien y no solo no perdimos, sino que hemos ganado”, desveló, con el único pero de la Diputación. El Leyma, dijo, está preparado para el salto a la ACB: “La ilusión está y no nos la quitó la pandemia. Antes de ella teníamos todo preparado para lanzar la ampliación de capital, ahora estamos dudando porque la situación no está todavía estabilizada. Tendríamos que hacer un esfuerzo importante para ascender... pero creo que sí que seco nseguirá”.