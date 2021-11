“Si el partido ante el Hernani fue una fiesta, este frente al Villarreal tiene que ser una macrofiesta”. El Victoria lleva instalado en una nube desde el miércoles y ahora no piensa bajarse. Así lo atestiguan las palabras de su entrenador, Guillermo Pigueiras, que se podrían poner en boca de casi cualquiera de sus jugadores. Ni siquiera le arredra a las cebras que la suerte quisiese ayer que su próximo rival en la Copa del Rey, a disputar la próxima semana a partido único en A Coruña, fuese el actual campeón de la Europa League y equipo de Champions League. El conjunto de la escalinata de Santa Lucía, fundado en 1943, se prepara para seguir haciendo historia y ahora, después de llenar y hacer atronar A Grela, pretende desembarcar en Riazor. Ya hubo contactos con las autoridades y con el propio Dépor y todo hace indicar que se mudará por un día a la casa de los blanquiazules, empujado porque es el único estadio de la ciudad que reúne las condiciones exigidas por la RFEF y ayudado porque el conjunto de Borja Jiménez jugará la misma ronda a domicilio y unos días después en liga en A Malata. “Económicamente la eliminatoria es un interrogante. Primero, porque lo prioritario es buscar escenario para jugarla. Tenemos que hablar con las autoridades y con el Deportivo, porque con los requisitos de la Federación tendría que ser Riazor. Abrirlo también tiene un coste elevado”, apuntó el presidente Juan Vázquez buscando un punto de encuentro entre lo requerido, el escenario deseado y el equilibrio financiero.

“Los chavales querían al Celta, también les gustaban el Sevilla, la Real Sociedad y el Villarreal”. Las quinielas que se hicieron en el vestuario del Victoria, reveladas por Pigueiras, tras una larga noche y una dulce resaca no iban muy desencaminadas. “Hubiese sido superbonito”, lamenta y reafirma Jorge Raña, asistente de Iago en la noche de autos ante el Hernani. A pesar de que no les tocase el deseado por muchos de ellos, deportivistas confesos, el bombo les deparó un equipo del máximo nivel europeo, que fue recibido entre aplausos y saltos de alegría en la sede del Victoria en Elviña. Allí se citó a primera hora de la tarde gran parte de la plantilla, los más jóvenes y los que no tenían obligaciones labores antes del entrenamiento vespertino. Entre cámaras de televisión, micrófonos y móviles propios y ajenos, vivieron otra jornada para el recuerdo en una semana en la que tanto ellos como el club en sí no han parado.

“De los equipos de Primera es un club puntero, que está jugando competición europea, así que tiene atractivo”, apuntaba ayer el presidente sobre el Villarreal, sin negar tampoco que su deseo era el mismo que el de los integrantes de su equipo. “El mayor atractivo hubiese sido el Celta, porque es gallego, porque hubiese sido un derbi. Tendría mucho morbo en la ciudad, se respiraría ese ambiente y daría un plus, aunque creo que va a ser igual con el Villarreal”, confesaba.

“Hay que pellizcarse para seguir creyéndose todo esto”, aún decía ayer el entrenador blanquinegro. Él sigue apostando por “disfrutar” y aprovechar otra “bonita experiencia”. Le costará olvidar “las caras de ilusión” de sus jugadores y de “todos los niños de la base que estaban en la grada”. Sabe que el Villarreal es un trasatlántico, al que será casi imposible detener, pero solo desde esa vertiente lúdica se le puede hacer un poco de frente. “Todos tenemos siempre nuestro gen competitivo y jugaremos nuestras bazas en ese partido, pero la perspectiva debe ser siempre la de disfrutar”, reafirmaba Pigueiras.

“Jugar en Riazor sería la bomba”. A la plantilla del Victoria le sobran los atractivos ante lo que les espera la próxima semana. Jorge Raña, quien admite entre risas que debió ver el vídeo del gol “unas 20 o 30 veces”, sabe que ya no es solo el rival, es el escenario. Muchos de ellos acuden al estadio como aficionados del Dépor y así “podrán estar al otro lado de la valla”, apunta Pigueiras.

Dépor y Bergantiños

El Deportivo es el único equipo del área de influencia de A Coruña que no ejercerá en esta eliminatoria de local. Jugará por primera vez en su historia ante el UCAM Murcia, equipo relativamente joven, en el que hasta la pasada temporada militaba Rafa de Vicente. Alberto Quiles es otro de los futbolistas que vistió esa camiseta. En la sede de la plaza de Pontevedra están a la espera de que se establezca el horario del encuentro para planificar el viaje. Se espera que Borja Jiménez dé minutos a la segunda unidad y a futbolistas del Fabril.

Para el Bergantiños, al igual que para el Dépor, fue un sorteo bien diferente al del Victoria. Sin el brillo de esa eliminatoria que disputó el año pasado en Riazor ante el Sevilla, la plantilla carballesa conoció en mitad del entrenamiento y de boca de un directivo que su rival iba a ser el Tudelano, colista del Grupo I de Primera RFEF. José Luis Lemos, técnico del Bergantiños, valora por encima de todo ejercer de locales y no tener que afrontar un desplazamiento. Cree que, además, que el emparejamiento tiene pros y contras. “Es un equipo muy físico, que utiliza un fútbol muy directo. Ya vimos su partido de esta temporada ante el Dépor. Es un conjunto de superior categoría y sin el atractivo de otros, pero por otro lado su situación en la tabla también nos da más opciones para seguir en la Copa y poder repetir la experiencia de la temporada pasada”, razona. El equipo de Carballo debe cerrar aún el escenario. El año pasado As Eiroas fue declarado escenario no apto y tuvo que jugar en Riazor, pero al ser un duelo entre un Primera y un Segunda RFEF esperan que abran la mano desde Madrid.

El resto de duelos

Los otros enfrentamientos que implican a equipos de Primera son el Huracán Melilla-Levante, CD Utrillas -Valencia, CFI Alicante - Betis, San Agustín del Guadalix-Osasuna, Villa de Fortuna-Cádiz, Solares-Espanyol, Mollerussa-Getafe, Laguna-Granada, Unami CP-Alavés, Córdoba-Sevilla, Guijuelo-Rayo Vallecano, Ebro-Celta, Leioa-Elche, Panadería Pulido San Mateo-Real Sociedad y Gimnástica Segoviana-Mallorca.