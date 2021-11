Un derbi, partidos de máxima competición, defensa del liderato y muchos duelos directos. La jornada para el polideportivo coruñés ofrece muchos interesantes partidos entre los que destaca el primer derbi de la temporada en la OK Plata de hockey sobre patines entre el Compañía y el Liceo.

E Hockey sobre patines. Con la OK Liga masculina todavía sin actividad por la disputa del Europeo, la OK Liga femenina sigue su curso y llega a su tercera jornada en la que el Liceo recibe al potente Telecable Gijón en el Palacio de los Deportes de Riazor (18.00 horas). En la OK Plata masculina, derbi entre el Compañía de María y el filial verdiblanco (Elviña, 20.00) mientras que el Dominicos recibe al San Feliu (20.00) y en la femenina el Cambre visita al Alcobendas (20.00).

E Rugby. Termina la primera vuelta en la División de Honor femenina —a expensas de la primera jornada aplazada a marzo por los compromisos internacionales de la selección española— y el CRAT, tras dos derrotas seguidas, se encuentra en una situación delicada y encima visita Elviña (mañana, 12.00 horas) un Eibar que es tercero y que aunque lo tiene difícil, podría incluso proclamarse campeón de invierno. Su peor enemigo serán sus bajas internacionales, pero tampoco van sobradas las coruñesas en ese apartado, con una ristra de lesiones y con Paula Requena con la selección.

E Balonmano. San Francisco Javier sigue siendo un fortín esta temporada del que no se escapan puntos para el OAR, que hoy recibe al La Cañiza (19.00 horas) al que está obligado a ganar para mantener el ritmo en la cabeza de la clasificación de Primera Nacional. Por la zona media está el rival, que llega en un buen momento tras dos victorias. Los coruñeses ganaron todos sus partidos salvo el empate frente al Lalín, su máximo rival.

E Voleibol. El Zalaeta dio un paso atrás la semana pasada con su derrota ante el Extremadura Badajoz, uno de esos viajes incómodos. Y este fin de semana le toca volver a jugar fuera de casa, en este caso en Torrejón (19.30 horas). Las madrileñas son las penúltimas del grupo de Superliga 2 femenina, por lo que las de Jorge Barrero tienen que aprovechar la oportunidad. En Primera Nacional al Calasancias también le tocan compromisos fuera de casa. Al masculino, en Rivas (17.45) ante un rival directo de la zona media de la tabla; y al femenino en Salamanca (17.00), contra el equipo que le sigue en la clasificación. Dos partidos para crecer.

E Baloncesto. La importante victoria de la semana pasada del Maristas tiene que darle alas para su visita de esta jornada al Alhaurín de la Torre (19.30 horas), colista de Liga Femenina 2. Las coruñesas cogieron aire y una victoria contra uno de los equipos de su liga sería el espaldarazo definitivo.

E Fútbol sala. Fin de semana de descanso para el Viaxes Amarelle y el 5 Coruña en Segunda femenina por lo que la actividad se reduce al duelo del Distrito Ventorrillo, de Segunda B masculina, que visita al Ganomagoga IES Coruxo (19.30 horas) con la intención de volver a reengancharse a la cabeza después de varios tropiezos.

Título de un Deportes

Texto de prueba texto de prueba prueba de texto Tba texto de prueba texto de prueba texto de de prueba texto de afsdftexto de pdaba textTexto prueba de texto Tba texto de prueba texto de prueba texto de prueba texto de prueba texto de prueba afsdftexto de prueba texto de prueba texto de prueba

“Declaración del columna cp 16”

Texto de prueba texto de prueba prueba de texto Tba texto de prueba texto de prueba texto de prueba texto de prueba texto de prueba afsdftexto de prueba texto de prueba afsdftexto de prueba texto de prueba afsdftexto de prueba texto de prueba aeba texto de prueba afsdftexto de prueaeba texto de texto de prueba aeba texto de prueba afsdftexto de prueba textoueba afsdftexto de prueba texto de prueba afsdftexprueba texto de prueba afsdftexto de prueba texto de prueba texto de prueba texto de prueba

Título de un despiece de Deportes

Texto de prueba texto de prueba prueba de texto Tba texto de prueba texto de prueba texto de prueba texto de prueba texto de prueba afsdftexto de prueba texto de prueba texto de prueba texto de exto de prueba texto de pruebe prueba texto de afsdftexto de prueba texto de prueba texto de prueba texto de prueba texto de prueba texto d sdfsde pruefsdaba textTexto de prueba texto de prueba prueba de texto Tba texto de prueba texto de prueba texto de prueba texto de prueba texto de prueba afsdftexto de prueba texto de prueba texto de prueba

“Declaración del personaje a 1 columna cp 16”

Texto de prueba texto de prueba prueba de texto Tba texto de prueba texto de prueba texto de prueba texto de prueba texto de prueba afsdftexto de prueba texto de prueba afsdftexto de prueba texto de prueba afsdftexto de prueba texto de prueba aeba texto de prueba afsdftexto de prueba texto de prueba afsdftexto de prueba texto de prde prueba texto de prueba aeba texto de prueba afsdftexto de prueba texto de prueba afsdftexto de prueba texto de prueba aeba texto de prueba afsdftexto de prueba texto de prueba afsdftexto de prueba texto de prueba afsdftexprueba texto de prueba afsdftexto de prueba texto de prueba texto de prueba texto de prueba