El Compañía de María se llevó el primer derbi coruñés de la temporada en la OK Plata masculino al imponerse al filial del Liceo por 4-3, primera derrota de la temporada para los verdiblancos, que llegaban al partido como líder invictos. Segundo triunfo seguido para los de Riazor, que toman un poco de are y salen de los últimos puestos de la clasificación. Los liceístas ceden el mando de la tabla al Mataró y empatan también con el Dominicos, los tres con 12 puntos, pero con un partido menos. Los de la Ciudad Vieja, por su parte, siguen con su magnífica trayectoria y con cinco goles de Iñigo Varela y otro de Añón ganaron por 6-1 al Sant Feliu.

El partido empezó fuerte. Prácticamente en la primera acción, azul al liceísta Fran Torres y gol de Nil Generó del Compañía. Aldo Mejía utilizó su potencia para igualar poco después la contienda, pero los ayer locales replicaron pronto, para no dar margen de reacción, por medio de Ignacio Buruaga. Su compañero, de equipo y de nombre, Ignacio Liñán marcó el tercero y Generó pudo haber sentenciado con una directa, pero no la transformó y a escasos segundos para el descanso Mejía recortó. Liñán, argentino con el que el Compañía se reforzó este curso, amplió la ventaja hasta el 4-2 que lució durante buena parte de la segunda parte en la que el protagonista fue Diego Lago, que detuvo tres faltas directas y un penalti. Castro le dio suspense a los últimos dos minutos, pero el triunfo ya no se le escapó a los colegiales.