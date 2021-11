Importante victoria del CRAT Coruña ante el Eibar, uno de los equipos de la zona alta de la clasificación, vital para no meterse en zona peligrosa aunque se mantiene en la sexta plata, y fundamental para no perder comba con los cuatro primeros, los que jugarán el play off por el título, del que las coruñesas se sitúan a una distancia de cuatro puntos una vez finalizada la primera vuelta —aunque falta por disputarse una jornada, que se hará en el mes de marzo—. La próxima semana, el campo universitario de Elviña volverá a acoger un encuentro fundamental para las de Arquitectura, que empiezan la segunda vuelta contra el Olímpico de Pozuelo, quinto.

Los compromisos de la selección española condicionaron la jornada. Las coruñesas no podían contar con Paula Requena, pero también las vascas contaban con importantes bajas de sus internacionales. Y el CRAT le supo sacar mejor provecho. Ajustó su defensa, esa que tan buenos resultados le había dado en los primeros compromisos. Y desde esa seguridad atrás creció en ataque. En el minuto siete Estela Salinas posó el oval por primera vez en la línea de marca (5-0). Repitió hacia el final de la primera parte Leyre Bianchi. Ninguno de los ensayos puso ser transformado, lo que evitó que el marcador fuese más abultado (10-0). Ana Iglesias, ya en la segunda parte, sí hizo efectivo un golpe de castigo (13-0). Sin embargo, replicaron las vascas con un ensayo transformado (13-7), lo que prolongó el sufrimiento hasta el final.