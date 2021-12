Derbi coruñés en la liga gallega infantil y cadete de waterpolo. Asociación Coruñesa contra el Coruña Rías Altas. Pero la fiesta de las canteras locales tiene Vigo como escenario. Los dos equipos de la ciudad de esta modalidad están obligados a peregrinar, bien a Vigo o bien a Pontevedra, para jugar sus partidos como locales. ¿Motivo? Ninguna de las piscinas municipales está homologada, las que están concesionadas por la Xunta o son demasiado caras o están cerradas los sábados por la tarde y la del INEF no abre los fines de semana en la era post COVID. Un problema de difícil solución en el que de momento ni las gestiones desde el Concello ni desde la Federación Gallega de natación han dado sus frutos.

El CW Coruña Rías Altas entrena habitualmente en la piscina universitaria, en Bastiagueiro, donde alquila varias calles de lunes a viernes, lo que ya supone un buen desembolso al final de cada temporada. A lo que tiene que añadir ahora los gastos de desplazamiento en autobús cada fin de semana, que son de unos 400 euros, para jugar ya no solo cuando le toca ejercer de visitante, sino también cuando lo hace de local. La Universidad, que ya tardó en abrir la instalación después de la pandemia —en su día el club tuvo que entrenar incluso en la playa— solo lo hace de lunes a viernes. Y en A Coruña no hay ninguna alternativa.

La piscina de Riazor no sirve para jugar partidos, porque no es lo suficientemente profunda para su homologación. En las de gestión privada el waterpolo está vetado. Y en su día se jugó en Elviña, perteneciente a la Xunta, pero que está en proceso de cambio de concesionaria y además cierra los sábados a partir de las 15.00 horas. “¿Qué pasa en A Coruña que no se puede jugar en ninguna piscina y en el resto de ciudades de Galicia sí? En Lugo pueden. En Vigo pueden. En Pontevedra pueden. En Ourense pueden. En Santiago pueden. Y aquí no”, se pregunta Laura Dorado, una de las jugadoras veteranas del equipo.

Si el coronavirus ha sido un golpe duro para muchas disciplinas, no menos para el waterpolo, que ya de por sí tiene unas exigencias que pocas instalaciones pueden cubrir. “Deportivamente hemos retrocedido muchísimos años”, se lamenta Belén Juega, presidenta del club, “son mil cosas que suman”. Esto último solo es la gota que colma el vaso. “Estamos muy agradecidos al INEF, no podemos decir nada, pero somos el único equipo que paga por utilizar una piscina. Y ahora por protocolo COVID no podemos ser más de seis por calle”, explica sobre cómo se complican los rompecabezas para meter a las más de cien licencias en las horas que tienen, “así que antes podíamos ir todos los días y ahora hemos tenido que hacer grupos y solo pueden ir tres”.

Los jugadores se están buscando alternativas para entrenar, como hicieron la semana pasada al acercarse a Lugo y disfrutar de una jornada de convivencia con el equipo de allí. “Pero no es lo mejor, porque los chicos van en sus coches particulares y es peligroso”, indica. Sus dos hijos juegan en el club. “El waterpolo es muy buen deporte, además cubre todas las franjas de edad, tenemos desde niños hasta jugadores de más de 40 años”, reflexiona. “Luchamos para que esto no se vaya a pique, aunque cada ve es más complicado”, concluye.

Riazor acoge a la Asociación Coruñesa, pero solo para los entrenamientos

No todo son malas noticias para el waterpolo coruñés. La Asociación Coruñesa de Waterpolo entrena desde este semana en la piscina de Riazor. Un hecho histórico, por primera vez en unas instalaciones municipales. El Rías Altas todavía no tiene sitio en ella —no solicitó su uso en la convocatoria porque en el pliego de concesiones se especificaba que no podían hacerlo los equipos de waterpolo, explican—, pendiente de algunas gestiones y de una reunión que próximamente mantendrá con la concejalía de Deportes, que se está moviendo para buscar una solución para ambos clubes. En Riazor solo se pueden realizar entrenamientos y no es posible jugar partidos porque no está homologada por cuestiones de profundidad. Es decir, no se puede jugar en una piscina en la que se hace pie. San Diego podría ser una alternativa, aunque para los partidos hay que cerrar la instalación, lo que sería un perjuicio para los socios. Las tres de propiedad de la Xunta, Agra, Elviña y Sardiñeira, tienen el mismo problema, el cambio de gestión que se está llevando a cabo. Y hay otras privadas, como las del Club del Mar, la Solana, la Hípica, la Casa del Agua y el Liceo que no entran dentro del abanico de posibilidades.