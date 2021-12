El Bergantiños entra hoy en el sorteo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey tras apear el miércoles al Tudelano (2-0), un rival de superior categoría ante el que el equipo de José Luis Lemos se mostró muy superior en As Eiroas. El técnico del conjunto carballés no tiene preferencia de cara al próximo emparejamiento. Sea cual sea el adversario, lo que pretende por encima de todo es que sus jugadores sean fieles a su estilo: “Solo les pido que seamos nosotros mismos y que compitamos, independientemente del rival”.

¿Fue un guion perfecto el del partido del miércoles ante el Tudelano?

La verdad es que sí. Más allá del resultado, que incluso fue corto, lo más importante para nosotros es que queríamos plantear un partido como somos nosotros, sin renunciar a llevar el peso del encuentro a través del balón para ser dominadores y ofensivos, y no amilanarlos pese a tener enfrente a un rival de superior categoría, y creo que estuvimos francamente bien. Dominamos, creamos muchas situaciones y convertimos el segundo gol en la última jugada del partido, pero merecimos cerrarlo antes.

¿Puede distraer la Copa de lo realmente importante, que es la Segunda RFEF?

Sobre todo después del partido es lógico que todo el mundo se tome un tiempo para saborear esto, pero sabemos que el fin de semana visitamos al líder, el Unión Adarve. Estamos bien en la liga y queremos sumar antes del parón los máximos puntos posibles a mayores de los que tenemos porque nos podría dejar en una situación de no tener ningún tipo de intranquilidad, o casi ningún tipo de intranquilidad. Para nosotros la liga es vital. Lo del miércoles fue un impasse muy bonito que nos sirvió para competir, que era lo que buscábamos.

El Bergantiños es quinto en la clasificación. Viendo la tabla, ¿se puede aspirar a algo más que a la consolidación en la categoría?

Siempre digo que hay que ser ambiciosos, con los pies en el suelo, pero siendo ambiciosos. Da igual quién esté enfrente o que sea de superior categoría. Si estamos cerca de nuestro 100% y somos fieles a lo que queremos hacer, somos un equipo muy difícil de batir. Cuando eres así y eres capaz de mostrarlo en cualquier escenario, contra cualquier rival, tampoco tienes por qué limitarte. Vamos muy claramente a un primer objetivo que es el de mantenernos y, si el ritmo de puntuación sigue alto como ahora, tenemos que ser ambiciosos, primero sabiendo que lo que queremos es asegurar la categoría.

En la Copa, por los condicionantes del sorteo, todo apunta a que al Bergantiños le tocará un equipo de Primera o de Segunda. ¿Le gustaría un rival lo más grande posible?

Yo, si pudiese escoger, escogería pasar la eliminatoria. Como no puedo elegir, me adaptaré. Si viene un primer espada, un Villarreal, un equipo top de Primera División, pues a disfrutarlo y a que sea una auténtica fiesta. Si es un equipo de Segunda que a lo mejor no es de los top y podemos competirlo, pues también lo vamos a competir, aunque sea muy difícil. Nos adaptaremos a lo que nos toque. Hay muchas posibilidades de que sea un Primera, pero vamos a esperar a ver qué pasa en el sorteo.

¿El Celta no estaría mal?

Me lo está preguntando mucha gente y la verdad es que sería muy bonito, por qué lo vamos a negar.

¿El mensaje a sus jugadores será que sean ellos mismos a la hora de afrontar la eliminatoria?

Sí. Cuando quieres defender tu propia idea y tu propio estilo en tu liga, tienes que intentar hacerlo cuando te enfrentas a un rival de superior categoría. Si eres capaz de hacerlo con un Primera RFEF, con un Segunda División o con un Primera División, aunque no ganes, si eres capaz de ser fiel a ti mismo contra esos equipos, querrá decir que serás más productivo cuando lo hagas contra rivales de tu nivel. Solo les pido que seamos nosotros mismos y que compitamos. Dependiendo de quién nos toque en el sorteo será más complicado, pero lo importante es ser nosotros mismos siempre, independientemente del rival, aunque está claro que contra algunos no te van a permitir o que te va a costar más, pero no de antemano tienes que renunciar a lo que tú haces por enfrentarte a un rival de superior categoría.