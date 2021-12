Misión cumplida. Si el Liceo fuera el Equipo A, Juan Copa estaría ahora fumando un puro diciendo aquello de “me encanta que los planes salgan bien”. Los verdiblancos golearon al Alcobendas casi sin gastar energías, pasaron el mal trago de las bajas —dos por coronavirus más el lesionado Oruste— sin sustos y, de paso, meten presión al Barça, que el jueves recibe al Lleida con solo dos puntos de ventaja, y afianzan la segunda plaza. Ahora solo queda cerrar 2021 de la mejor forma posible en Noia.

El Alcobendas tuvo un planteamiento valiente, seguramente suicida. Para el espectáculo, un agradecimiento aunque fuera en contra de sus intereses. Dice mucho de un equipo que no renuncie a ser él mismo sea el que sea el que esté delante y el escenario en el que se esté jugando. No se comportó el conjunto madrileño como el típico pequeño que viene a encerrarse atrás, a defender prácticamente con cuatro en el área y a salir a la contra. A algunos pocos les sale bien. A la mayoría no les sirve para frenar lo inevitable, quizás para postergarlo. No fue el caso. Salió el Alcobendas dispuesto a jugar de tú a tú y eso dejó que los verdiblancos encontrasen todos los espacios para combinar a su antojo. La bola viajaba a un ritmo vertiginoso de stick a stick mientras Juan Copa gritaba las indicaciones desde la banda. “¡Tres!”. “¡Puño!” "¡Mano!". Y sus pupilos iban cambiando y moviendo, mareando al rival, que llegó sentenciado al descanso y con su portero Isaac Larios, pese a los seis goles encajados, como su hombre más destacado.

Jordi Adroher abrió la cuenta en el minuto dos,colocado en el segundo palo, esperando para empujar. Pudo ampliarla segundos después con una directa en la que le frenó el meta visitante, que se lució en un par de ocasiones más. El Liceo le acribillaba desde todas las posiciones y se defendía con acierto el madrileño. Pero si él tenía un buen día, mejor era el de David Torres. Cada gol que se inventó parecía mejor. En el primero, segundo de los locales, levantó la bola para colarla entre el casco y el travesaño. El siguiente (3-0), otro genialidad. Le quedaban dos más. Uno a pase de Álex Rodríguez (4-0), al que Roberto di Benedetto le devolvió el favor después para que el 27 anotase el 5-0. Y el 6-0, cuarto del coruñés, a escasos segundos para el descanso.

En la segunda parte era casi más importante que nadie se lesionase que lo que se pudiese ver sobre la pista. Las bajas, sin embargo, impedían que Juan Copa pudiese dar mucho descanso a sus jugadores. Tampoco ellos parecían estar pensando en el Noia porque seguían como motos. Anotó Adroher el séptimo de falta directa —por azul a Miguel López—, Marc Grau el octavo, Álex Rodríguez el noveno y Jordi Burgaya, con un poco de colaboración del portero, el décimo. Jugó casi todo el tiempo Nanu Castro. Entró Mati Bridge en la portería. Los dos argentinos estaban jugando su segundo partido de la tarde porque antes se habían enfrentado con el filial al Vendrell. Para el próximo compromiso, salvo nuevos contratiempos, volverá la normalidad.