El Liceo no ha viajado a Cataluña para jugar el partido que esta noche, a las 20.00 horas, debería enfrentarle con el Mataró en la séptima jornada de la OK Liga femenina por miedo a un brote de coronavirus en el equipo. El club, después de conocer el jueves un positivo en su personal deportivo y ayer viernes el contacto estrecho de un miembro del staff técnico, que además el miércoles viajó a Madrid con toda la expedición verdiblanca, pidió el aplazamiento a la Federación Española de Patinaje para poder descartar con las pruebas pertinentes más casos, pero esta se negó dado que el protocolo de esta temporada solo contempla esta opción en el caso de que sean cuatro los jugadores contagiados. Pese a ello, decidió no desplazarse porque "el Deportivo Liceo se niega rotundamente a repetir los errores de otros clubes que, en verano de 2020, sí cometieron esa temeridad e hicieron daño a la ciudad de A Coruña".

Este es el comunicado íntegrado enviado por el Deportivo Liceo: "Tras la detección de un positivo en COVID-19 dentro del personal deportivo del Liceo, el club debe aclarar una serie de puntos: La persona afectada, ante todo, se encuentra en buen estado de salud. Su positivo se conoció el pasado jueves día 9. Ayer viernes también se supo que un miembro del staff del Femenino fue contacto estrecho.

Este miembro fue parte de la expedición que viajó esta semana a Las Rozas para disputar el partido del miércoles de OK Liga Femenina. Por ello, tuvo relación directa y sin mascarilla con la plantilla y el resto del staff. Se le ha realizado una prueba PCR ayer viernes nada más conocer esto, con resultado aún desconocido. Actualmente no se puede confirmar la existencia de más contactos estrechos del caso inicial.

Por ello, ante el riesgo claro de un brote del virus en el equipo, el club entiende que sería una irresponsabilidad llevar a cabo un viaje a Mataró. Toda esta situación se ha notificado a la Real Federación Española de Patinaje, a la vez que una petición de aplazamiento del encuentro que se debía disputar hoy sábado 11 a las 20:30h.

El organismo la ha denegado, alegando que por su propio reglamento debe haber un mínimo de cuatro positivos para llevar a cabo el aplazamiento. El Deportivo Liceo entiende la legislación de la RFEP pero considera prioritaria la cuestión sanitaria.

Sería una auténtica irresponsabilidad enviar a una expedición de jugadoras que en este momento no son oficialmente positivas en COVID-19, pero que podrían serlo en el momento de conocer los resultados de los test. El Deportivo Liceo se niega rotundamente a repetir los errores de otros clubes que, en verano de 2020, sí cometieron esa temeridad e hicieron daño a la ciudad de A Coruña. Es una lógica cuestión de salud, tanto propia como ajena.

El club considera que no es suficientemente fiable la realización de tests de antígenos sin un margen de 48 horas.

La Xunta de Galicia, en su protocolo sanitario, recomienda además que los contactos estrechos de un caso de COVID-19, aunque vacunados, deben minimizar sus relaciones sociales. Viajar a Cataluña para la disputa de un encuentro de alta competición rompería claramente esa directriz.

Desde el inicio de esta pandemia, el Deportivo Liceo ha considerado una prioridad total la salud de sus integrantes y lo ha demostrado con hechos. El club, de la mano de las directrices de la Xunta, siempre ha ido más allá de los requerimientos de la RFEP. Así seguirá siendo mientras dure la situación de pandemia".