El Palacio de los Deportes de Riazor se despide del Liceo hasta después de Navidad. Último partido en casa antes de un nuevo parón por las vacaciones en el que Juan Copa seguirá sin contar con tres de sus piezas, el lesionado Maxi Oruste y los dos positivos por COVID, para recibir al Alcobendas (18.00 horas). Los verdiblancos pasaron ayer nuevas pruebas que no detectaron nuevos casos, lo mismo que el conjunto madrileño antes del viaje. Luz verde para el duelo que puede permitir a los coruñeses meter presión a un Barça también azotado por el coronavirus —tiene tres bajas: Egurrola, Roca y Pau Bargalló— que no se medirá al Lleida hasta el jueves, un partido que a su vez le puede servir de rebote para afianzar la segunda plaza.

Es el objetivo del Liceo, que contará con los refuerzos desde el filial del portero Mati Bridge y del habitual Nanu Castro, en los dos partidos que quedan para finalizar el año, tres para el término de la primera vuelta. Con el Barça a cinco puntos, los verdiblancos se defienden del empuje de los que vienen por detrás, un Lleida y un Noia —cuyo partido ha sido aplazado por motivos sanitarios— que se sitúan a cuatro y cinco. Además la próxima jornada llevará a los de Juan Copa a Sant Sadurní d’Anoia. Lo que da más importancia al encuentro de esta tarde, porque una victoria le dará mayor tranquilidad para ese duelo directo.

El Alcobendas llega al Palacio de los Deportes de Riazor como colista y solo seis puntos merced a sus victorias frente al Girona y al Calafell. El resto de encuentros, siete, los saldó con derrotas. Pero si hay un entrenador que conozca bien al Liceo ese es el del conjunto madrileño, el coruñés Marcos Rey. Y con dos de sus jugadores también con vínculos con la ciudad: Iñigo Artacho, precisamente excanterano verdiblanco, y Miguel López, de Órdenes. Ellos y su pichichi, un César Candanedo ya con mucha experiencia y valorado en la categoría, presentan sus mayores peligros. El de A Coruña será el único partido de una jornada muy repartida, con dos mañana y el resto repartidos entre martes, miércoles y jueves.

Tercer duelo en siete días para el femenino

El Liceo disputa en Mataró (20.30 horas) su tercer partido en siete días en la OK Liga femenina. Las pupilas de Stanis, que el miércoles ganaron en la pista del Las Rozas (1-4), se desplazan a Cataluña para seguir con su particular remontada. Y es que después de pasar por el Tourmalet —partidos contra Manlleu, Telecable Gijón, Cerdanyola y Palau— quedaron un poco descolgadas de los puestos de cabeza. Son octavas con siete puntos, a cinco de los que le preceden, Bigues e Igualada, con doce. Más abajo se sitúa el rival de esta noche. El Mataró, al igual que las verdiblancas, es un recién ascendido a la máxima categoría, pero sus objetivos parecen más modestos. De momento, ocupa la antepenúltima plaza en la clasificación con solo 3 puntos —la cierran el Vilanova y el Girona, que todavía no han estrenado el casillero— y una victoria contra el Girona por cinco derrotas. Las catalanas vienen de perder por 8-0 contra el líder Vilasana y su balance de goles es negativo, con siete a favor y 27 en contra. El cansancio será otro factor a tener en cuenta. El sábado pasado el Liceo sudó contra el Palau, viajó a Madrid el miércoles, regresó a A Coruña y ahora vuelve a salir a la carretera. El hecho de tener una plantilla larga es el único alivio.