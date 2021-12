Tienen el mismo objetivo, clasificarse para el Campeonato de Europa bien en prueba individual o bien con el relevo español. Son rivales por uno de esos puestos. Pero hasta marzo aliados de entrenamientos en A Coruña, haciéndose mejores el uno al otro. Son el coruñés Mauro Triana, el hombre más rápido en la historia de Galicia, y el andaluz Álvaro de las Heras, bronce en el pasado Nacional en 100 y que por motivos de trabajo está desplazado en la ciudad. Dos velocistas de características diferentes, un lujo de colaboración. Los dos tendrán la oportunidad de lucirse mañana en el Palacio de los Deportes de Riazor en el descanso del partido entre el Leyma y el Melilla en una exhibición en la que tendrán como rival al olímpico Óscar Husillos en unos 300 metros en los que también participará otro atleta local con proyección internacional, Elian Numa, aunque en su caso su especialidad son los 800. Un espectáculo para los amantes del atletismo por el nivelazo de los competidores, pero también para los aficionados del baloncesto. Y un recordatorio de las noches de gloria sobre el tartán en este mismo escenario.

“A uno —Elian— le queda corto y a otro —De las Heras— largo”, pronostica José Carlos Tuñas, entrenador del Coruña Comarca y que dirige los pasos de ambos en la pista universitaria de Elviña. La distancia se adapta mejor a Óscar Husillos, especialista en 400, en los que llegó ser campeón del mundo indoor y a batir el récord de Europa, aunque solo fuera por cinco minutos, hasta que llegó la losa de la descalificación por haber rozado con la zapatilla la calle de al lado. Incluso también a Mauro Triana, que en la temporada de invierno se atreverá por primera vez con los 400. “Por tipología es un corredor que tiene que dar mucho en esa distancia”, estima su técnico, que reconoce que aún tiene que mejorar: “Le falta adaptarse a la gestión de los metros. Le está costando porque es muy difícil el cambio, pero Mauro es un atleta muy disciplinado y está muy concienciado. Tiene que ir quemando etapas, pero de aquí a dos años buscamos que esta sea su prueba estrella”. Por eso el 300 de mañana será una gran prueba.

En verano, no obstante, el objetivo del coruñés seguirá siendo el 200 metros. Incluso algún 100. La idea es intentar clasificarse para el Campeonato de Europa, que tendrá lugar en Múnich (Alemania), con el relevo español de 4x400 ó 4x100, como ya hizo en 2016 en la cita continental disputada en Amsterdam, donde precisamente compartió equipo con Óscar Husillos (y Alberto Gavaldá y Ángel David Rodríguez), quedándose a tres centésimas de la final y de poder soñar con los Juegos Olímpicos de Río. Por aquel entonces, Álvaro de las Heras ni siquiera se había calzado nunca unas zapatillas de tacos para una competición oficial. Solo lleva dos años dedicándose más profesionalmente al atletismo, desde que entró en la Marina, pero ya ha sido capaz de colgarse un bronce en el Campeonato de España en la velocidad pura, los 100 metros. Su trabajo, teniente de navío, es lo que le ha traído hasta a A Coruña, ya que está haciendo un curso en Ferrol para ascender que durará hasta marzo. Después regresará a Cádiz, pero no sin antes haber compartido entrenamientos con el grupo de velocidad dirigido por Tuñas, un referente a nivel gallego y cada vez más, nacional.

“Mauro me comentó que venía para aquí y yo le dije que se viniera”, cuenta Tuñas sobre cómo se fraguó la colaboración que está dando grandes resultados. Unos se hacen mejores a otros. “Le da al grupo una enorme calidad, pero es que además también es una persona espectacular. No rehusa ni un solo entrenamiento. Estamos encantados con él porque aporta mucho al grupo y aprendemos tradiciones diferentes. Él nota también la diferencia. Nos estamos beneficiando muchísimo” asegura sobre De las Heras, que apunta también al Campeonato de Europa. “Vamos a ver cómo nos vamos defendiendo de las restricciones. Volvemos a tener los horarios completos. Esos pequeños detalles marcan la diferencia. Y le damos las gracias al Concello por ello”, añade.

El grupo de los cuatro magníficos que mañana volarán en el Palacio de los Deportes de Riazor lo completa Elian Numa López. En principio, al que peor le viene la distancia pero del que Tuñas advierte que “está haciendo unos entrenamientos que asustan”. El ceense, afincado en A Coruña, es campeón de España sub 20 de 800, prueba en la que participó en el Campeonato de Europa tanto sub 20 como en el sub 23 del año pasado. “El objetivo es que vuelva a ser internacional”, comenta su entrenador, que resalta lo difícil que está esta carrera en España. “Se quedó gente con mínima fuera de los Juegos”. Él ya es por méritos propios uno más en la lista de candidatos.