El miércoles el Liceo viajó a Las Rozas para jugar la sexta jornada de la OK Liga femenina. Seis horas de convivencia en furgoneta sin mascarilla. Un día después, el jueves, saltó un positivo en el personal deportivo del club. Y el viernes, que un miembro del staff técnico, que había tomado parte de esa expedición a la capital, había sido contacto estrecho. Con estos datos, en el Liceo consideraron que era un riesgo desplazarse a Cataluña para jugar contra el Mataró, no sin antes poder confirmar que en la plantilla hubiera o no más contagios. Por miedo a un brote, pidió a la Federación Española de Patinaje un aplazamiento del partido que tenía que haberse jugado ayer, pero esta lo denegó ya que el protocolo de esta temporada solo contempla este extremo en el caso de que sean cuatro los jugadores afectados. El club verdiblanco, alegando responsabilidad y citando el caso Fuenlabrada, decidió no viajar igualmente, exponiéndose a una sanción e incluso a que le den el encuentro por perdido. Recurrirá si eso sucede así.

“Ante el riesgo claro de un brote del virus en el equipo, el club entiende que sería una irresponsabilidad llevar a cabo un viaje a Mataró. Toda esta situación se ha notificado a la Real Federación Española de Patinaje, a la vez que una petición de aplazamiento del encuentro”, explica el Liceo en un comunicado. “El organismo la ha denegado, alegando que por su propio reglamento debe haber un mínimo de cuatro positivos para llevar a cabo el aplazamiento. El Deportivo Liceo entiende la legislación de la RFEP pero considera prioritaria la cuestión sanitaria”, añade. “Sería una auténtica irresponsabilidad enviar a una expedición de jugadoras que en este momento no son oficialmente positivas en COVID-19, pero que podrían serlo en el momento de conocer los resultados de los test. El Deportivo Liceo se niega rotundamente a repetir los errores de otros clubes que, en verano de 2020, sí cometieron esa temeridad e hicieron daño a la ciudad de A Coruña”, continúa. Para el Liceo, no es “suficientemente fiable” la realización de test sin un margen de 48 horas y recuerda que según el protocolo de la Xunta, los contactos estrechos de positivos, aunque estén vacunados, deben limitar sus relaciones sociales. “Viajar a Cataluña rompería claramente esa directriz”, apunta y finaliza: “Desde el inicio de esta pandemia, el Deportivo Liceo ha considerado una prioridad total la salud de sus integrantes y lo ha demostrado con hechos. El club, de la mano de las directrices de la Xunta, siempre ha ido más allá de los requerimientos de la RFEP. Así seguirá siendo mientras dure la pandemia”.